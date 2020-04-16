Чрезмерное количество пластических операций, требовательность и скандальность — это Дженис Дикинсон сейчас. Во юности она стремительно взлетела на модный Олимп, покорила всех своей дерзкой красотой, но, к сожалению, не смогла смириться со старением. RUS.TVNT рассказал её историю!

Экс-супермодель 70-х Дженис Дикинсон многим знакома как ведущая собственного телешоу «Модельная школа ведьмы Дженис» и член судейской команды нашумевшего проекта «Топ-модель по-американски».

Стоит отметить, что Дженис говорит, что именно она — автор ставшего популярным в 90-е термина «супермодель». Сама же она себе и присвоила титул «первой супермодели».

Есть у неё и другое прозвище — ведьма. За что? За чарующую красоту? Нет, за тяжёлый характер.

Детство

Дженис родилась в одном из самых бедных районов Нью-Йорка, в Бруклине, 15 февраля 1955 года. Её мама-медсестра была эмигранткой из Польши, а отец-военный приехал из Ирландии. У Дженис было две сестры — старшая Алексия и младшая Дебора.

Мать и отец были алкоголиками — все деньги семьи уходили именно на их нужды. Драки и крики в доме были нормой.

Отношения с родителями были абсолютно ужасными. Отец часто говорил Дженис: «Ты никогда не будешь что-либо из себя представлять!». Возможно, именно это и закалило её характер.

Счастливый билет

В начале 70-х кто-то из знакомых посоветовал девушке поучаствовать в одном из конкурсов красоты. Дженис времени зря не теряла: она победила в национальном конкурсе «Мисс высокая мода».

Стоит отметить, что в то время в индустрии моды были предпочтительны другие стандарты красоты: голубоглазые блондинки с точеными фигурками.

После победы в конкурсе Дженис начала активно ходить на кастинги в самые знаменитые модельные агентства США. По правде говоря, её портфолио было совсем тоненьким и, по её признанию, плохим.

В именитом Ford Models девушке отказали, сославшись на её заурядную красоту. В свою очередь, в агентство Жака Сильверштейна Дикинсон решили принять. Кто знает, может, на это решение повлиял тот факт, что будущая звезда соврала, что её «основное портфолио» на рассмотрении у другого потенциального работодателя.

Был подписан контракт с агентством, и Дженис тут же начала штурмовать глянец: самая первая фотосессия попала на разворот Vogue. Позже красавица украсила его обложку целых 37 раз.

Ей удалось поработать и в Европе, и в США. С обворожительной моделью желали сотрудничать все — знаменитые модные издания, прославленные во всём мире бренды, легендарные фотографы.

В начале 80-х за Дикинсон закрепился статус самой высокооплачиваемой модели — за один съёмочный день ей платили не менее 2000 долларов.

Романы, скандалы и пластика

Уже с 19 лет Дженис твёрдно сидела на запрещённых веществах. Удивительно, но звезда не боялась открыто заявлять о своей зависимости в беседах со СМИ.

Но никто и не осуждал модель за её аморальное поведение: в 80-е подобный образ жизни частенько был нормой для знаменитостей. Алкоголь, запрещённые вещества, оргии — типичное времяпровождение Дженис в то время, когда она стала завсегдатаем популярного тогда клуба Studio 54.

В одном из интервью Дженис рассказала об этом заведении:

«Туда приходили невероятные люди — от Бьянки Джаггер до Роберта Де Ниро. Люди занимались сексом прямо в клубе. Это была другая эра, до СПИДа. Все друг с другом спали. Мне жалко тех, кто не веселился, как я. Я ни о чём не жалею. Раньше я спала и с женщинами, в том числе с супермоделями. Все так делали. Но больше я этим не занимаюсь. Теперь у меня дети».

Чтобы вы понимали масштабы влияния на Дженис её пагубных привычек: один раз модель пришла на показ, будучи пьяной, и упала с подиума прямо на гостью из первого ряда.

К слову, это была культовая актриса Софи Лорен.

Стоит ли говорить, что романов у Дикинсон было бесчисленное количество? Вот только самые именитые мужчины того времени, с которыми у нее была связь:

Лиам Нисон, Джек Николсон, Трумен Капоте, Мик Джаггер, Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне.

С последним был самый чуть ли не скандальный роман: через несколько недель после первого свидания Дженис заявила «Рэмбо», что беременна от него. Справедливости ради стоит отметить, что актёр был безумно рад. Но тут вмешался адвокат Сталлоне, который посоветовал ему сделать тест на отцовство. Оказалось, что новорожденная девочка по имени Саванна на самом деле является дочерью экс-бойфренда модели.

Но в официальном браке Дикинсон тоже была — целых четыре раза! Последний - с Робертом Гернером. Они поженились в 2016-м и до сих пор вместе. Дженис является матерью двоих детей: дочери Саванны Дикинсон и сына Нэйтана Филдса.

Если с мужчинами модель могла позволить себе скандалы вплоть до распускания рук, то материнство, кажется, повлияло на неё позитивно: ради детей женщина завязала с пагубными привычками.

Что сейчас?

В конце 90-х её карьера пошла на спад. Дженис пробовала удержать уходящую молодость при помощи различных хирургических вмешательств.