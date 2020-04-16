Материнские радости: нарвская жена Валерия Карпина после родов помолодела и стала еще краше

После родов экс-солистка группы BeFree помолодела и похорошела. Счастливый отец сейчас проводит больше времени с детьми. Обо всем этом они рассказывают подписчикам в Instagram. Две младшие дочери сейчас вместе с Дарьей, а вот третья пока не рядом. «Поскорее бы приехала еще одна доченька-ягодка», - подписала одну из публикаций Дарья.

Хех, даже в камуфляже меня без труда нашли! Никуда от них не деться ­

Хотя, признаться, Дарья Валерьевна меня не особо замечает в любом наряде, конкуренцию папе я проигрываю в 9 случаях из 10.

­