Чт, 16.04.2020

Материнские радости: нарвская жена Валерия Карпина после родов помолодела и стала еще краше

ФОТО: Instagram Дарьи Карпиной

Недавно певица из Нарвы Дарья Карпина, проживающая сейчас в Ростове-на-Дону, в третий раз стала мамой. И это третья ее дочь, отец малышки - известный футбольный тренер Валерий Карпин. Дарья получает настоящее удовольствие от материнства. 

После родов экс-солистка группы BeFree помолодела и похорошела. Счастливый отец сейчас проводит больше времени с детьми. Обо всем этом они рассказывают подписчикам в Instagram. Две младшие дочери сейчас вместе с Дарьей, а вот третья пока не рядом. «Поскорее бы приехала еще одна доченька-ягодка», - подписала одну из публикаций Дарья. 

Хех, даже в камуфляже меня без труда нашли! Никуда от них не деться  ­

Хотя, признаться, Дарья Валерьевна меня не особо замечает в любом наряде, конкуренцию папе я проигрываю в 9 случаях из 10. 

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Поэтому никаких приступов ревности у нее не случается, а папа качает и пеленает малявку, когда Даша спит или гуляет с няней», - сказала Дарья Карпина. 

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