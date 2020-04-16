19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился. Радостным событием 19-летний Андреев-младший поделился в своем инстаграме, рассказав, что радостное событие произошло еще 3 месяца назад. Также молодой человек поделился трогательным фото с торжественной церемонии, посвятив пост своей супруге — Аделине, передает Super.