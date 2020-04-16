Кружевное боди и микрошорты: Юлия Волкова опубликовала горячее фото

35-летняя экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова сейчас, как и другие россияне, находится в самоизоляции. Но это не мешает ей поддерживать себя в форме и правильно питаться. В своем Instagram певица и мама двоих детей опубликовала горячий кадр, на котором она позирует в кружевном боди и микрошортах, пишет WMJ.
Я сыта, не голодаю, ем и достаточно много. Но при этом я сбрасываю лишнее, прогоняю лишнюю воду, ну и конечно же, спорт никто не отменял, даже сидя дома. Пока у вас есть время — займитесь собой, поставьте цели. Изучите свой организм и питайтесь правильно,
— призвала певица.
В комментариях к снимку фоловеры пишут, как проводят время на карантине, а также отмечают красоту певицы: «Красивая и стильная»; «Безумно хороша»; «Очень красивая»; «Красотка»; «Очень красивое фото», — оставляют комплименты поклонники.
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