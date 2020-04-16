Кружевное боди и микрошорты: Юлия Волкова опубликовала горячее фото

Я сыта, не голодаю, ем и достаточно много. Но при этом я сбрасываю лишнее, прогоняю лишнюю воду, ну и конечно же, спорт никто не отменял, даже сидя дома. Пока у вас есть время — займитесь собой, поставьте цели. Изучите свой организм и питайтесь правильно,