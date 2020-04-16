Детская Пасха: ТОП-5 рецептов праздничных блюд для малышей

Православную Пасху в 2020 году отмечают 19 апреля. Традиционный стол на праздник – это куличи, творожные пасхи, мясные блюда и салаты. Но если вы хотите порадовать детей на Пасху, составьте для них особое меню – легкое и вкусное, пишет Сегодня.