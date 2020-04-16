Испытываете эмоциональное потрясение во время беременности? Узнайте, где в Эстонии вам окажут помощь

Женщины, которые испытывают кризис во время беременности, смогут обратиться к специалистам фонда Väärtustades Elu за консультациями на русском языке по телефону и Skype. Проект рассчитан на людей, которые не могут прийти на консультацию в роддом из-за угрозы распространения коронавируса.
По запросу больниц фонд Väärtustades Elu (SAVE) расширяет свой спектр услуг, предлагая возможность получить консультацию по телефону 8002008, Skype или по электронной почте. За помощью можно обращаться круглосуточно и без направления. Консультации проводят на эстонском, английском и русском языках. Более подробную информацию об услуге и необходимые контакты можно найти на сайте www.rasedus.ee.
«В нынешней кризисной ситуации, когда и семейные роды, и посещения больниц временно запрещены, женщины и их семьи не всегда могут справиться со тревогой и эмоциональными потрясениями, поэтому потребность в срочных консультациях резко возросла», - объяснила председатель правления SAVE Кайя Капста-Форрестер.
Больничная касса временно отказалась от требования направления, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.
В прошлом году фонд оказал помощь более 4000 человек. Раньше женщины, испытывающие кризис во время беременности, могли прийти на прием к специалисту по направлению от акушерки, гинеколога или семейного врача, но на данный момент из-за угрозы распространения вируса проведение таких приемом невозможно.
Фонд SAVE был выбран в качестве стратегического партнера Министерства социальных дел в проекте «Сотрудничество в сфере услуг, обеспечивающих благосостояние детей и семей», бюджет которого составляет 974 474 евро, из которых 760 000 евро субсидируется из налога на азартные игры. Эта деятельность также финансируется Больничной кассой Эстонии.
Партнерами проекта, который начался 1 января 2020 и продлится три года, являются: SA Väärtustades Elu, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua SA, MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liit, MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm, MTÜ Dialoog Laste Nimel, MTÜ Lepitajate Ühing, MTÜ Pro Familia, MTÜ Vaiter, MTÜ Hingekeel.
Целью фонда Väärtustades Elu (www.save.ee), ведущего партнера проекта, является оказание, развитие и поддержка услуг, направленных на предотвращение и решение семейных кризисов (в том числе кризиса во время беременности), и пропаганда семейных ценностей.