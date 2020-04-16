Гиалуроновая кислота: почему всё больше женщин принимает её внутрь

Прекрасная новость: «уколы красоты» есть, чем заменить. Различные добавки в виде таблеток и порошков окажут похожее действие!
Что это?
Первое, что нужно запомнить – гиалуроновая кислота – не кислота. Совсем! Говоря простым языком – это сахар, но если молекулярная масса столового сахара около 340 дальтонов, то гиалуроновой кислоты — от 600 тысяч до нескольких миллионов.
Польза
В нашем теле гиалуроновая кислота играет важную роль: сохраняет воду в тканях, а также является смазывающим веществом для суставов, пишет Harper's bazaar. То есть, она – уникальное средство для увлажнения кожи и тканей.
На этом не все. Дело в том, что с годами наш организм все меньше вырабатывает «гиалуронки». В свою очередь, дерматологи из Германии обратили внимание на значительное сокращение морщин и увеличение эластичности кожи как при использовании геля гиалуроновой кислоты на поверхности кожи, так и при приеме внутрь.
Где её взять?
Хорошая новость: наш организм вырабатывает гиалуроновую кислоту самостоятельно естественным путём.
Плохая новость: эта чудесная способность организма с годами идёт на спад, начиная с подросткового возраста.
Вывод: начинать восполнять ее нехватку нужно как можно раньше.
С чего начать? С средств по уходу! Берите те, которые содержат гиалуроновую кислоту или соли гиалуроновой кислоты. Кроме этого гиалуроновую кислоту можно принимать в виде БАДов.
Стоит отдать предпочтение тем, БАДам, где гиалуроновая кислота стоит в одной строчке с коллагеном: эти вещества сильно усилят действие друг друга и придадут коже двойной заряд молодости и красоты.
Отдельно отметим, что существуют такие микроэлементы, которые дополнительно стимулируют синтез гиалуроновой кислоты. Что имеется ввиду? Включайте в свой рацион питания больше продуктов, содержащих магний и цинк. Именно они могут помочь увеличить объём вашей гиалуроновой кислоты, выработанной естественным путём, пишет zen.yandex.