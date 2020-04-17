ГОТОВИТСЯ ЛЕГКО! ⟩ Самая вкусная творожная пасха

Ингредиенты

1 кг творога (9–20%)

200 г сливочного масла

5 яиц

200 г сахара

палочка ванили или 1 чайная ложка ванильного сахара

400 мл сливок (10–20%)

100 г орехов (любых по вкусу)

100 г изюма

100 г цукатов

Приготовление

Творог протереть через сито, либо пропустить через мясорубку. Добавить размягченное масло. Перемешать. Палочку ванили разрезать, вынуть семена. Яйца взбить с сахаром. Добавить сливки. Перемешать. Добавить семена ванили (если вы используете ванильный сахар, его надо добавить тоже на этом этапе), советует say7.info.

Поставить массу на средний огонь. Довести до кипения. Варить, при постоянном помешивании, до тех пор, пока масса не начнет густеть (примерно три минуты после закипания).

Затем массу немного остудить. Орехи мелко порубить. Если цукаты крупные, их надо нарезать. Смешать творог, цукаты, орехи, изюм (изюм предварительно надо вымыть и высушить). В творог добавить яичную массу. Перемешать.

Пасочницу застелить пергаментной бумагой или марлей, сложенной в 2–3 слоя. Края марлиили бумаги должны свисать. Выложить творожную массу в пасочницу или специальную формочку..

Форму поставить в тарелку или миску, так как будет стекать сыворотка. Поставить груз, форму вместе с грузом поставить в холодильник на 12 часов.