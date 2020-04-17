Лобода шокировала Сеть сникмом фигуры после поедания пирожков

Несмотря на карантин, певица Светлана Лобода продолжает ходит на студию, причем делает это без защитных средств личной гигиены, пишет Topnews.
В общем никак не оберегает себя от заражения COVID 19, что как минимум наводит на вопрос, а для чего тогда было участвовать в разных челленджах по борьбе с распространением заболевания?
Тем не менее артистка, в отличии от многих звезд шоу-бизнеса плотно занимается спортом, чтобы с неминуемым приходом лета не упасть в грязь лицом. В доказательство, что за время карантина ее фигура не поплыла. Лобода опубликовала сексапильное фото в купальнике
"Готовлюсь к выходу из карантина .. какая? #наспорте #ипирожках", - подписала Лобода снимок.
Судя по хештегам, певица все-таки балует себя выпечкой, но потом, пожалев об этом, бежит сгонять все на тренажерах.
Подписчики не поскупились на похвалу физической формы Лободы.