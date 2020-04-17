Весна — время перемен, когда особенно хочется привнести в свой образ что-то новое. И сделать стильное окрашивание — один из самых простых вариантов. Мы собрали главные тренды окрашивания волос весны 2020 года, которые уже успели опробовать на себе селебрити и топовые блогеры.

Золотистый бронд

Брондинирование волос не теряет своей актуальности и в этом сезоне. Однако теперь стилисты предпочитают делать более светлые, золотистые концы. Главное преимущество окрашивания — естественность и возможность носить его до года. Однако не забывайте о тонировании, иначе волосы станут ломкими и тусклыми. Берите пример с Джиджи Хадид, Дженнифер Лоуренс и Самары Уивинг.

«Сумерки»

Несмотря на название, окрашивание не имеет ничего общего с вампирской сагой. Оно сочетает в себе осветленные пряди и эффект омбре, за счет чего волосы кажутся более густыми. Особенно рекомендуем попробовать окрашивание обладательницам каштановых волос, как у певицы Селены Гомес и блогера Негин Мирсалехи.

Двухцветное окрашивание

Помните образ Кристины Агилеры в 2000-х из клипов Beautiful и Dirrty? В новом прочтении его повторила Дуа Липа, вернув моду на двухцветное окрашивание. Цвета следует выбирать максимально противоположных оттенков: сочетание черного и белого — безоговорочный фаворит.

Оттенки красного

Если вы давно хотели покраситься в рыжий, в этом сезоне самое время осуществить задумку. Красное каберне, красно-коричневый, медный — главные оттенки весны, которые подойдут под разные цветотипы. Нам особенно понравились образы Зендаи и Мэделин Петш.

Слегка отросшие корни

Вариантов такого окрашивания два: корни могут быть своего натурального оттенка или отличаться на тон или несколько. Вдохновляйтесь образами Марго Робби, Кэри Маллиган и Хейли Бибер — их стилисты уж точно знают толк в создании роскошного блонда.

Розовый

Окрашивание в розовый цвет идеально подойдет тем, кто хочет наполнить жизнь яркими красками. Пыльные и пастельные оттенки будут хорошо смотреться на всей длине волос, в то время как более глубокие и насыщенные цвета лучше оставить для кончиков.