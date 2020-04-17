ТОП-10 модных ошибок, которые делают женщины после 50

Что носить женщинам после 50? На самом деле вы вольны выбирать что угодно. Но есть и взгляд стилиста. Какие вещи добавят возраста, а какие будут выглядеть нелепо? Вот 10 ошибок, которые чаще всего делают взрослые женщины.
Мы взрослеем, и наш гардероб, как и наши привычки, должен меняться. Ведь никто не хочет выглядеть пошло в мини-юбке, или добавить себе возраста странной обувь (нет, бывает, конечно, странная обувь, которая и в 50, и в 70 только добавляет харизмы, но сейчас «Домашний Очаг» рассказвает о других случаях).
Короткие стрижки, платья в цветочек, бесформенные вещи и многое другое не всегда будут вас украшать. Давайте разбиваться, какие ошибки чаще всего делают женщина после 50.
1. Пестрые расцветки
С возрастом нужно выбирать расцветки внимательней и аккуратней, ведь даже юным девушкам не всем идут, например, цветочные принты, что уж говорить о взрослых дамах. Никто не заставляет вас облачиться в черное навсегда! Просто принты могут быть чуть спокойней, «дороже», менее вульгарны и менее девичьи. Выбирая принтованные вещи, лучше всего подобрать к ним что-то простое и лаконичное. И конечно, принт должен быть пропорционален вашей фигуре, потому как крупный рисунок может расширять, а мелкий цветочек может очень простить.
Длина мини очень коварна, и даже если у вас отличная фигура и вы приняли все изменения которые произошли из-за возраста, отказавшись от всех комплексов, не стоит после 50 носить мини. В этом возрасте лучше выглядеть элегантно и «дорого», чем смешно и нелепо (ничего личного, взгляд стилиста). Именно по этой причине лучше выбирать юбки, шорты и платья классической английской длины (на два пальца выше или ниже колена) или миди, длиной до середины икры. Эта длина сделает образ более загадочным и удобным именно для вас.
3. Странного вида обувь
Часто можно увидеть, как многие женщины после пятидесяти начинают выбирать «удобную» обувь, пренебрегая каблуками и ее внешним видом. Это большая ошибка! Отказываться от каблуков не стоит, они всегда делают походку более женственной, фигуру более вытянутой и осанку более величественной. Никто не заставляет вас ходить на десятисантиметровых шпильках с утра до вечера, можно выбрать лодочки на 3−4 сантиметровой рюмочке или ботильоны на устойчивом квадратном каблуке. К тому же, внутрь можно всегда вложить ортопедическую стельку, которая будет снимать напряжение. Если вы все-таки решили отказаться от каблуков, то всегда можно выбрать стильные лоферы, слиперы или даже сапоги без каблука.
4. Телесные колготки
Телесные колготки вообще строго запрещены во всех возрастах, об этой модной ошибке можно прочесть тут. Но то ли скрывая возрастные изменения, то ли по привычке, женщины после пятидесяти продолжают носить их. Так вот, если вы решили создать образ с колготками, лучше выбрать черные, если позволяет фигура — с небольшим рисунком. Помните, в телесных колготках ваши ноги становятся другого цвета, нежели все остальное ваше тело, и это выглядит некрасиво!
Есть женщины, которые, пытаясь скрыть свою фигуру, облачаются в бесформенные платья, начиная издалека напоминать «мешочек с головой». А есть те, кто наоборот, по старой привычке продолжает носить все обтягивающее, демонстрируя совсем не свои достоинства. Так вот, не нужно впадать в крайности, всегда выбирайте золотую середину. Например с объемным свитером можно надеть шелковую юбку, а объемное платье-рубашку можно подпоясать ремнем. Главное — правильно расставлять акценты и играть на контрастах фактур.
6.Обилие украшений
За годы жизни в гардеробе каждой женщины накапливается немало украшений, но это не значит, что их нужно носить все и сразу. Минимализм в образе подчеркнет аристократичность. Часов, кольца и сережек будет вполне достаточно. Если вы решили надеть крупное колье, то маленькие гвоздики в ушах, а не большие «люстры», будут лучшими соседями.
7. Слишком молодежные вещи
Выбирать слишком молодежные вещи тоже не стоит. Вы в том возрасте, когда элегантность — ваш лучший помощник. Слишком драные джинсы, леггинсы, мини-юбки, блузки с глубоким декольте — все это может выглядет пошло. Нужно просто понять, что классика может быть нескучной, и умело этим пользоваться.
8. Блеклые и грязные цвета
Грязные и непонятные цвета не будут вас украшать, выбирайте те цвета, которые будут освежать вас. При этом нет правила, что это могут быть только пастельные оттенки, если вам хочется чего-то яркого — не стесняйтесь, возраст — не повод облачаться в черное. Главное, чтобы тот или иной цвет подходил вашему типажу. Для этого просто стоит примерить несколько оттенков одного цвета и со всей критичностью посмотреть на себя в зеркало. Вообще примерочные для того и существуют.
9. Дешевое белье
После 50 женщина не может позволить себе носить дешевое, некачественное белье. Сейчас белье уже должно выполнять сразу несколько задач: поддерживать в одном месте, утягивать в другом, быть комфортным и, конечно же, красивым. Тут уже любой бюстгальтер из молодежного магазина с этим не справится. И да, не стоит стесняться носить корректирующее белье, особенно если вы собрать куда-то выйти. Ведь им не брезгуют даже голливудские звезды, и вам не стоит.
10. Короткие стрижки и темное окрашивание
Многие женщины после 50 стараются сделать свою стрижку такой, чтобы не проводить много времени перед зеркалом. Кто-то считает, что короткая стрижка и темные оттенки молодят. А ведь в этом возрасте, когда вы уже уверены в себе и знаете, что вам нравится, можно и поэкспериментировать. Может, стоит отрастить волосы? Сначала попробовать каре, потом — длинней, затем перекраситься в кардинально другой цвет или сделать мелирование. Может, стоить принять свой возраст и вовсе не закрашивать седину, а подчеркнуть ее? Найдите мастера по волосам, кто сможет воплотить все ваши желания в реальность.