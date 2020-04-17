ТОП-10 модных ошибок, которые делают женщины после 50

Есть женщины, которые, пытаясь скрыть свою фигуру, облачаются в бесформенные платья, начиная издалека напоминать «мешочек с головой». А есть те, кто наоборот, по старой привычке продолжает носить все обтягивающее, демонстрируя совсем не свои достоинства. Так вот, не нужно впадать в крайности, всегда выбирайте золотую середину. Например с объемным свитером можно надеть шелковую юбку, а объемное платье-рубашку можно подпоясать ремнем. Главное — правильно расставлять акценты и играть на контрастах фактур.

6.Обилие украшений

За годы жизни в гардеробе каждой женщины накапливается немало украшений, но это не значит, что их нужно носить все и сразу. Минимализм в образе подчеркнет аристократичность. Часов, кольца и сережек будет вполне достаточно. Если вы решили надеть крупное колье, то маленькие гвоздики в ушах, а не большие «люстры», будут лучшими соседями.

7. Слишком молодежные вещи

Выбирать слишком молодежные вещи тоже не стоит. Вы в том возрасте, когда элегантность — ваш лучший помощник. Слишком драные джинсы, леггинсы, мини-юбки, блузки с глубоким декольте — все это может выглядет пошло. Нужно просто понять, что классика может быть нескучной, и умело этим пользоваться.

8. Блеклые и грязные цвета

Грязные и непонятные цвета не будут вас украшать, выбирайте те цвета, которые будут освежать вас. При этом нет правила, что это могут быть только пастельные оттенки, если вам хочется чего-то яркого — не стесняйтесь, возраст — не повод облачаться в черное. Главное, чтобы тот или иной цвет подходил вашему типажу. Для этого просто стоит примерить несколько оттенков одного цвета и со всей критичностью посмотреть на себя в зеркало. Вообще примерочные для того и существуют.

9. Дешевое белье

После 50 женщина не может позволить себе носить дешевое, некачественное белье. Сейчас белье уже должно выполнять сразу несколько задач: поддерживать в одном месте, утягивать в другом, быть комфортным и, конечно же, красивым. Тут уже любой бюстгальтер из молодежного магазина с этим не справится. И да, не стоит стесняться носить корректирующее белье, особенно если вы собрать куда-то выйти. Ведь им не брезгуют даже голливудские звезды, и вам не стоит.

10. Короткие стрижки и темное окрашивание