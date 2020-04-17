Виктория Бекхэм празднует 46-летие: лучшие цитаты иконы стиля

Участие в легендарной группе Spice Girls, четверо детей и собственный дизайнерский бренд – главные достижения Виктории за 46 лет жизни. А еще и 19 лет брака с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом! Все это говорит о трудолюбии британской звезды, ведь воспитание детей и построение отношений – тот еще труд.

Виктория Бекхэм. ФОТО: Instagram

«Я одеваюсь сексуально, но не вызывающе. Моя сексуальность в непорочности».

«Я не следую моде, я доверяю своему чутью».

Виктория Бекхэм. ФОТО: Instagram

«Я всегда руководствуюсь соображением, что если декольте низкое, то ноги должны быть скрыты. А если вы хотите продемонстрировать свои ноги, то лучше, если на вас будет закрытое трикотажное платье. Не надо выставлять напоказ абсолютно все. Гораздо сексуальнее кое-что оставить воображению».

«Иногда самые простые вещи достаются тебе сложнее всего».

Виктория Бекхэм. ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures

«Я не отношусь к категории длинноногих моделей. Роковой красоткой меня тоже не назовешь. Я – обычная женщина, и в этом как раз заключается моя сил».

«Трое мальчиков. С ними я думаю не как быть хорошим родителем, а как быть хорошим организатором».

Виктория Бекхэм. ФОТО: AMMAR ABD RABBO/AFP

«В Лондоне мы с Дэвидом большие рыбы в маленьком пруду, а в Лос-Анджелесе – мелкие рыбки в большом».

«Иногда я смотрю на Дэвида и думаю: какой же он красивый! И к тому же прекрасный отец. Мне очень повезло иметь такого мужа».

Виктория и Дэвид Бекхэм. ФОТО: KGC-172/182/GoffPhotos.com