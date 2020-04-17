СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ⟩ Три шага к примирению с мужем после ссоры

Ссоры рано или поздно случаются в каждой семье, как бы велика ни была любовь между супругами. Но как вернуть близость и доверие мужа и при этом не уронить достоинство в его глазах? Как извиниться красиво? Об этом рассказала семейный психолог Ольга Кривова на портале журнала «Лиза». Она рекомендует женщинам ни в коем случае не ждать, что непонимание рассосется само по себе, а советует прислушаться к себе и научиться приносить извинения из глубины своей души. Для начала процесса примирения сделать первые три шага.

Шаг первый

Нужно принять тот факт, что конфликты в ваших отношениях были, есть и будут. Это явление, когда сталкиваются интересы двух взрослых людей. У каждого из супругов свои мысли, чувства и взгляды, а ссоры помогают паре выйти на новый уровень осознания отношений и близости.

Психолог советует подробно записать, из-за чего и как началась ссора, что привело к ней, в чем суть конфликта. Обсуждали ли вы проблему раньше или замалчивали, и она сходила на нет сама?

Шаг второй

Признайте тот факт, что во время ссоры были задеты важные составляющие любви — доверие и уважение. Даже если вы уверены, что умеете извиняться, может оказаться, что вы никогда не задумывались о смысле прощения.

Запишите чувства, которые были задеты в процессе конфликта — как собственные, так и вашего супруга. Определите свою уязвимую область и уязвимые области партнера.

Шаг третий

Вспомните, почему у вас остается чувство тяжести на душе, даже после того, как извинения формально были принесены — если вы считаете, что простили человека, но неприятное чувство не проходит.

Запишите, что вас задело во время ссоры на самом деле, и какие извинения вы хотели услышать? Что помешало открыто сказать об этом?

Теперь, пройдя три этих этапа, можно составить систему ценностей в отношениях: определить, что вы можете принять в партнере, а что не простите ни при каких обстоятельствах, и что вы готовы изменить в себе.

Но прежде чем перейти к осмысленному диалогу и разрешению споров, по словам эксперта, следует запомнить и всегда иметь в виду три вещи.