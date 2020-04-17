Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: кому нужно проявить гибкость, а кто получит повышение на работе

Женщина-Дева

Для практичных и целеустремленных Дев эта апрельская неделя станет настоящим подарком: вероятно, их ждут значительные успехи в финансовой сфере, которые подарят хорошее вознаграждение или продвижение по службе. Работа не будет отнимать много времени, а рабочие моменты оставят приятные воспоминания и вдохновят на новые свершения. Вселенная сейчас изобилует возможностями, поэтому проглядываются реальные шансы повысить имеющееся состояние, если заняться его преумножением. Единственное условие — руководствоваться во всем лучше опытом.

Женщина-Весы

На предстоящей неделе женщины-Весы ощутят острую потребность в уединении и тишине, поэтому астрологи советуют провести как можно больше времени дома и осмыслить какие-то важные процессы, происходящие в жизни. Очень хорошо для этого подойдет прослушивание медитативной музыки или мантр. Но не стоит забывать, что домашняя атмосфера зависит не только от вас и вашего настроения: возможно, кто-то будет проявлять излишнее беспокойство и Весам придется понервничать. Важно не позволять близким портить микроклимат в семье и манипулировать чужими эмоциями.

Женщина-Скорпион

Отдых на наступающей неделе будет в разы эффективнее, если его чередовать с умеренной активностью. Это могут быть мелкие дела по хозяйству или построение планов на ближайшее будущее. Астрологи советуют начать предварительно намечать важные события на время, когда закончится карантин. Особого внимания заслуживают те дела, которые находятся на завершающей стадии. Тем не менее на этой неделе не менее важно уделять больше времени себе и своей семье. Это хорошее время для выстраивания семейных отношений, основанных на любви и заботе.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам звезды советуют уделить больше внимания своему внутреннему состоянию и самочувствию. Наступающая неделя — самое подходящее время заняться новым делом, начать осваивать новое хобби и менять свою жизнь к лучшему, заполняя ее приятными эмоциями, впечатлениями и общением с интересными людьми. Важным условием психологического комфорта в эти 7 дней станет возможность отвлечься на какие-то приятные вещи и эмоции. Желательно как можно чаще заниматься теми делами, которые приносят моральное удовлетворение.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога в эту апрельскую неделю стоит отдохнуть и набраться сил. Астрологи советуют созвониться со всеми друзьями, родными и знакомыми, поучаствовать во всех предложенных мероприятиях и отлично провести время. Не стоит забывать о том, что мы сами создаем себе настроение и никто не сможет испортить его, если не позволять этого. Позитивное мышление на этой неделе будет преобладать над негативным. Но в моменты тревоги лучшие практики, которыми можно воспользоваться для поддержания духа, — это занятия йогой или медитации.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям эта неделя может показаться легкой: необходимость спешки на время отступит, близкие люди будут доступны для общения, а весеннее настроение поддержит даже в самые сложные моменты жизни. Время пройдет в приятной меланхолии и в отдыхе от злободневных проблем, но ближе к выходным лучше мобилизовать внутренние силы и начать соблюдать режим дня, чтобы без проблем влиться в рабочие будни. Атмосфера недели позволит задуматься о жизни, найти скрытые таланты и новые источники вдохновения. Можно действовать на опережение, с расчетом на получение результата в будущем.

Женщина-Рыбы