Пт, 17.04.2020

Краски не нужны: восемь натуральных способов окрашивания пасхальных яиц

Пасхальные яйца. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Рассказываем, как обойтись без пищевых красителей и термонаклеек.

Про то, что яйца можно красить в луковой шелухе, все знают с детства. Но это далеко не единственный способ окрашивания. «Домашний Очаг» научит вас обходиться без искусственных красителей, и уверяем, что результат приятно удивит. Таких оттенков невозможно добиться с помощью готовых красок.

Универсальный раствор для окрашивания

Подойдет для любого натурального красителя, который вы решите использовать

Налейте 1 литр воды в небольшую кастрюлю и добавьте 2 столовые ложки белого винного или обычного 9-процентного столового уксуса. Доведите раствор до кипения, а затем выложите в кипящую воду те ингредиенты, которые вы будете использовать для того или иного оттенка. Убавьте огонь и оставьте смесь вариться в течение 30 минут. Когда все остынет, процедите через сито и в полученный настой опускайте яйца. Чем дольше держать яйца в насыщенном настое, тем ярче будет цвет. Удобнее оставлять яйца в растворе на ночь в холодильнике. После того как достанете окрашенные яйца, оботрите их бумажным полотенцем. При желании можно смазать растительным маслом, тогда они будут блестеть и дольше сохранятся, так как масло закроет поры в скорлупе.

Несколько общих советов

  1. Заранее достаньте яйца из холодильника, чтобы они не лопнули во время варки.
  2. Мойте яйца перед тем, как отварить, так цвет краски ляжет равномерно.
  3. Добавьте в воду для варки немного соли.

Луковая шелуха

Цвет: от светло-коричневого до бордового

Этот способ повторяем на всякий случай для тех, кто никогда не пробовал сам красить яйца. Можно использовать обычный желтый лук или красный. Результат будет один и тот же. Если вы не запаслись луковой шелухой заранее, почистите 5 луковиц и уберите их в холодильник в герметичном пакете. С луком ничего не случится, и его можно будет добавлять в блюда в течение двух недель.

До окрашивания к яйцу можно приклеить веточку петрушки или другой зелени, поместить в капроновый чулок, а затем опустить в краситель. Тогда на скорлупе появятся красивые узоры.

Каракаде

Цвет: от бледно-голубого до синего

На 1 литр воды понадобится от 2 до 5 столовых ложек чая каркаде (чем больше, тем темнее получится оттенок). Залейте каркаде кипятком и опустите в раствор белые отварные яйца. Минимальное время окрашивания 2 часа, но можно оставить и на всю ночь, тогда оттенок получится более насыщенным. Если хотите добиться мраморного эффекта, вытирать полотенцем и смазывать маслом не нужно.

Куркума

Цвет: от светло-желтого до оранжевого

На 1 литр воды понадобится от 2 до 5 ст. ложек куркумы и 1 ст. ложка уксуса. Добавьте куркуму в воду, доведите до кипения и оставьте на медленном огне еще на 5 минут. Когда раствор остынет, опустите в него яйца и оставьте на 3 часа или на ночь. После этого сполосните яйца проточной водой и аккуратно вытрите салфеткой.

Попробуйте на ночь поместить желтое яйцо в раствор каркаде, а синее — в куркуму. Получатся темно-зеленый и салатовый оттенки.

Свекла

Цвет: от бледно-розового до малинового

Добавьте в основной раствор (вода/уксус) 4 стакана нарезанной сырой свеклы. Очищенную свеклу можно натереть на терке или нарезать кубиками, тогда ее можно будет использовать для приготовления блюд, например, для винегрета. Когда вода закипит, убавьте огонь и варите еще десять минут. Затем в остывшый раствор поместите вареные яйца. Яйца с белой скорлупой после окраски будет светлее.

Чтобы получить узор в виде крапинок, яйца можно сбрызнуть растительным маслом.

Краснокачанная капуста

Цвет: от светло-голубого до лилового

Нашинкуйте одну или две краснокачанных капусты. Количество зависит от размеров капусты, количества варёных яиц и оттенка, который вы хотите получить. Залейте капусту водой, доведите до кипения и оставьте на 30−45 минут на небольшом огне. Когда отвар остынет, слейте его, откинув капустные листья, и добавьте 4 столовые ложки уксуса. Чем дольше держать яйца в отваре, тем ярче будет цвет. Хотите добиться волшебного небесно-голубого оттенка, оставьте яйца на 2 часа, хотите густого лилового, оставляйте на 5 часов или на всю ночь в холодильнике. Как видите, везде используется одна и та же схема.

Черника

Цвет: от серебристого до фиолетового

Конечно, использовать нужно замороженную ягоду. Соедините в миске 2 стакана воды и 2 стакана замороженной черники. Добавьте несколько ложек уксуса, доведите до кипения и оставьте на медленном огне еще на 5−10 минут. Дайте смеси остыть до комнатной температуры, разомните ягоды и оставьте еще на некоторое время. После этого процедите раствор и выложите в него белые яйца. Время окрашивания от получаса до нескольких часов. Если оставить на ночь в холодильнике, получится темно-фиолетовый оттенок.

Красное вино

Цвет: от темно-розового до бордового и фиолетового

Да, так тоже можно! Для окрашивания потребуется 1,5 стакана красного вина, лучше густого и терпкого. Вино нужно залить в стеклянную банку, добавить полстакана воды и 2 столовые ложки уксуса. В получившийся раствор погрузите 3 яйца, закройте банку крышкой и уберите в холодильник на всю ночь. Утром увидите, каким красивым получится оттенок. Если хотите потемнее, держите яйца в вине в течение суток.

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