Краски не нужны: восемь натуральных способов окрашивания пасхальных яиц

Рассказываем, как обойтись без пищевых красителей и термонаклеек.
Про то, что яйца можно красить в луковой шелухе, все знают с детства. Но это далеко не единственный способ окрашивания. «Домашний Очаг» научит вас обходиться без искусственных красителей, и уверяем, что результат приятно удивит. Таких оттенков невозможно добиться с помощью готовых красок.
Универсальный раствор для окрашивания
Подойдет для любого натурального красителя, который вы решите использовать
Налейте 1 литр воды в небольшую кастрюлю и добавьте 2 столовые ложки белого винного или обычного 9-процентного столового уксуса. Доведите раствор до кипения, а затем выложите в кипящую воду те ингредиенты, которые вы будете использовать для того или иного оттенка. Убавьте огонь и оставьте смесь вариться в течение 30 минут. Когда все остынет, процедите через сито и в полученный настой опускайте яйца. Чем дольше держать яйца в насыщенном настое, тем ярче будет цвет. Удобнее оставлять яйца в растворе на ночь в холодильнике. После того как достанете окрашенные яйца, оботрите их бумажным полотенцем. При желании можно смазать растительным маслом, тогда они будут блестеть и дольше сохранятся, так как масло закроет поры в скорлупе.
Несколько общих советов
- Заранее достаньте яйца из холодильника, чтобы они не лопнули во время варки.
- Мойте яйца перед тем, как отварить, так цвет краски ляжет равномерно.
- Добавьте в воду для варки немного соли.
Луковая шелуха
Этот способ повторяем на всякий случай для тех, кто никогда не пробовал сам красить яйца. Можно использовать обычный желтый лук или красный. Результат будет один и тот же. Если вы не запаслись луковой шелухой заранее, почистите 5 луковиц и уберите их в холодильник в герметичном пакете. С луком ничего не случится, и его можно будет добавлять в блюда в течение двух недель.
До окрашивания к яйцу можно приклеить веточку петрушки или другой зелени, поместить в капроновый чулок, а затем опустить в краситель. Тогда на скорлупе появятся красивые узоры.
Цвет: от бледно-голубого до синего
На 1 литр воды понадобится от 2 до 5 столовых ложек чая каркаде (чем больше, тем темнее получится оттенок). Залейте каркаде кипятком и опустите в раствор белые отварные яйца. Минимальное время окрашивания 2 часа, но можно оставить и на всю ночь, тогда оттенок получится более насыщенным. Если хотите добиться мраморного эффекта, вытирать полотенцем и смазывать маслом не нужно.
Куркума
Цвет: от светло-желтого до оранжевого
На 1 литр воды понадобится от 2 до 5 ст. ложек куркумы и 1 ст. ложка уксуса. Добавьте куркуму в воду, доведите до кипения и оставьте на медленном огне еще на 5 минут. Когда раствор остынет, опустите в него яйца и оставьте на 3 часа или на ночь. После этого сполосните яйца проточной водой и аккуратно вытрите салфеткой.
Попробуйте на ночь поместить желтое яйцо в раствор каркаде, а синее — в куркуму. Получатся темно-зеленый и салатовый оттенки.
Свекла
Цвет: от бледно-розового до малинового
Добавьте в основной раствор (вода/уксус) 4 стакана нарезанной сырой свеклы. Очищенную свеклу можно натереть на терке или нарезать кубиками, тогда ее можно будет использовать для приготовления блюд, например, для винегрета. Когда вода закипит, убавьте огонь и варите еще десять минут. Затем в остывшый раствор поместите вареные яйца. Яйца с белой скорлупой после окраски будет светлее.
Чтобы получить узор в виде крапинок, яйца можно сбрызнуть растительным маслом.
Краснокачанная капуста
Цвет: от светло-голубого до лилового
Нашинкуйте одну или две краснокачанных капусты. Количество зависит от размеров капусты, количества варёных яиц и оттенка, который вы хотите получить. Залейте капусту водой, доведите до кипения и оставьте на 30−45 минут на небольшом огне. Когда отвар остынет, слейте его, откинув капустные листья, и добавьте 4 столовые ложки уксуса. Чем дольше держать яйца в отваре, тем ярче будет цвет. Хотите добиться волшебного небесно-голубого оттенка, оставьте яйца на 2 часа, хотите густого лилового, оставляйте на 5 часов или на всю ночь в холодильнике. Как видите, везде используется одна и та же схема.
Черника
Цвет: от серебристого до фиолетового
Конечно, использовать нужно замороженную ягоду. Соедините в миске 2 стакана воды и 2 стакана замороженной черники. Добавьте несколько ложек уксуса, доведите до кипения и оставьте на медленном огне еще на 5−10 минут. Дайте смеси остыть до комнатной температуры, разомните ягоды и оставьте еще на некоторое время. После этого процедите раствор и выложите в него белые яйца. Время окрашивания от получаса до нескольких часов. Если оставить на ночь в холодильнике, получится темно-фиолетовый оттенок.
Красное вино
Цвет: от темно-розового до бордового и фиолетового
Да, так тоже можно! Для окрашивания потребуется 1,5 стакана красного вина, лучше густого и терпкого. Вино нужно залить в стеклянную банку, добавить полстакана воды и 2 столовые ложки уксуса. В получившийся раствор погрузите 3 яйца, закройте банку крышкой и уберите в холодильник на всю ночь. Утром увидите, каким красивым получится оттенок. Если хотите потемнее, держите яйца в вине в течение суток.