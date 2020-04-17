Краски не нужны: восемь натуральных способов окрашивания пасхальных яиц

Про то, что яйца можно красить в луковой шелухе, все знают с детства. Но это далеко не единственный способ окрашивания. «Домашний Очаг» научит вас обходиться без искусственных красителей, и уверяем, что результат приятно удивит. Таких оттенков невозможно добиться с помощью готовых красок.

Универсальный раствор для окрашивания

Подойдет для любого натурального красителя, который вы решите использовать

Налейте 1 литр воды в небольшую кастрюлю и добавьте 2 столовые ложки белого винного или обычного 9-процентного столового уксуса. Доведите раствор до кипения, а затем выложите в кипящую воду те ингредиенты, которые вы будете использовать для того или иного оттенка. Убавьте огонь и оставьте смесь вариться в течение 30 минут. Когда все остынет, процедите через сито и в полученный настой опускайте яйца. Чем дольше держать яйца в насыщенном настое, тем ярче будет цвет. Удобнее оставлять яйца в растворе на ночь в холодильнике. После того как достанете окрашенные яйца, оботрите их бумажным полотенцем. При желании можно смазать растительным маслом, тогда они будут блестеть и дольше сохранятся, так как масло закроет поры в скорлупе.

Несколько общих советов

Заранее достаньте яйца из холодильника, чтобы они не лопнули во время варки. Мойте яйца перед тем, как отварить, так цвет краски ляжет равномерно. Добавьте в воду для варки немного соли.

Луковая шелуха

Цвет: от светло-коричневого до бордового

Этот способ повторяем на всякий случай для тех, кто никогда не пробовал сам красить яйца. Можно использовать обычный желтый лук или красный. Результат будет один и тот же. Если вы не запаслись луковой шелухой заранее, почистите 5 луковиц и уберите их в холодильник в герметичном пакете. С луком ничего не случится, и его можно будет добавлять в блюда в течение двух недель.

До окрашивания к яйцу можно приклеить веточку петрушки или другой зелени, поместить в капроновый чулок, а затем опустить в краситель. Тогда на скорлупе появятся красивые узоры.

Каракаде

Цвет: от бледно-голубого до синего

На 1 литр воды понадобится от 2 до 5 столовых ложек чая каркаде (чем больше, тем темнее получится оттенок). Залейте каркаде кипятком и опустите в раствор белые отварные яйца. Минимальное время окрашивания 2 часа, но можно оставить и на всю ночь, тогда оттенок получится более насыщенным. Если хотите добиться мраморного эффекта, вытирать полотенцем и смазывать маслом не нужно.

Куркума

Цвет: от светло-желтого до оранжевого