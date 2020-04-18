ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Не все женщины одинаково успешны в любви, утверждают астрологи. Представительниц разных знаков зодиака порой приводит к одиночеству их характер, личный выбор или невезение. Но есть среди них те, кто чаще других остаются старыми девами.

Весы

Женщина-Весы женственна, нежна и грациозна. Мужчины носят ее на руках. И все же, в конечном итоге, она может остаться одинокой. Причина кроется в ее нерешительности. Эта дама постоянно сомневается в своем выборе, даже после принятия предложения о замужестве. Она колеблется, выбирает между разными партнерами. И как всякий, кто гонится за двумя зайцами, рискует не поймать ни одного.

Водолей

Мужчины любят эту экстравагантную, интересную, яркую женщину. У Водолея много поклонников, но сама она не спешит становиться верной женой. Эта дама ценит свободу и собственное инакомыслие. Может отказаться от брака лишь затем, чтобы не быть как все. Надежда на счастливый союз в этом случае есть, если ей попадется партнер под стать.

Козерог