Группа «ВИА Гра»: «Если хотите похудеть, думайте о цели, а не о препятсвиях»

Яркие солистки женского трио поделились своими «живыми историями» и откровенно рассказали WomanHit.ru о непростом пути обретения идеальной внешности и внутренней гармонии.
Эффектная блондинка Эрика Герцег призналась, что похудение на 30 килограммов привело к глобальным внутренним изменениям:
«В моей жизни было две большие трансформации. Двенадцать лет назад я похудела на тридцать килограммов. Это не было для меня тяжелым испытанием: фокусировка на мечте помогала ежедневно делать все для ее исполнения. После похудения люди начали относиться ко мне мягче, да и я сама изменилась не только внешне, но и внутренне: стала более нежной, гармоничной, спокойной и женственной, перестала злиться и завидовать другим людям. Это потрясающее чувство! Когда я начала выглядеть именно так, как, по моему мнению, и должна была, мне стало нереально комфортно с самой собой.
Главный секрет моего похудения заключался в огромном желании это сделать. Необходимо иметь четкую мотивацию. А моей мотивацией было огромное желание себя любить и уважать, чувствовать себя хрупкой и нежной девушкой. Но цель была не только получить красивое тело — мне было важно ощутить себя счастливой и изменить отношение людей ко мне. Когда я весила на 30 килограммов больше, на меня не обращали внимание или смотрели с сожалением, мол, как такая молодая девушка довела себя до такого состояния.
Мне постоянно казалось, что все люди обсуждали мою внешность, пухленькое тело и ноги. Я чувствовала себя слабой, уязвленной, а мне так хотелось быть сильной личностью и проверить, на что я способна, могу ли изменить свою жизнь. И у меня получилось! Я думала: „О боже, это возможно! А если так, то другие мои мечты тоже реально исполнить“. Я хотела стать артистом, и я им стала. Я участница легендарной группы „ВИА Гра“, которая сама по себе — отражение красоты, женственности и сексуальности. Так что я исполнила свою мечту в полной мере. И всем девушкам, которые сейчас встают на путь похудения, хочу сказать: не думайте, как вы этого добьетесь, сколько потратите сил и денег, кто будет помогать. Это деструктивные мысли, после них сразу опускаются руки. Сосредоточьтесь на своей цели, Вселенная вам поможет и приведет к желаемому.
Вторая моя глобальная трансформация — внутренняя, она произошла благодаря тому, что я начала работать над собой, признавать свои ошибки. Это оказалось очень трудно, я плакала, думала над своими поступками, анализировала свою жизнь. Провела огромную работу! Но теперь душа подсказывает мне верные пути к достижению моих целей. Главный мой совет: делайте все с чистой душой и любовью. К вам не только будут лучше относиться окружающие, вы сами себя больше полюбите. А любить себя, свое тело и организм — это хорошо и правильно. Вы перестанете искать в других минусы и будете жить своей жизнью».
Загадочная брюнетка Ольга Меганская благодаря вегетарианской диете улучшила свое состояние здоровья:
«Моя история трансформации, реально повлиявшей на мою жизнь, связана с растительным питанием. Я всю жизнь часто болела простудными заболеваниями. Ангина, ларингит — вообще профессиональные болезни голосового аппарата у вокалистов. Это было для меня большой проблемой: три-пять раз в году мне приходилось отправляться на больничный. Я ответственно относилась к своему здоровью, пыталась соблюдать рекомендации фониатра (специалиста, который занимается лечением голосового аппарата), но для человека, который зарабатывает деньги вокалом, это было практически невозможно. Я была буквально в безвыходной ситуации, и тут в один прекрасный момент в мою жизнь пришла новая система питания: я отказалась от мяса. Это никак не было связано с моими проблемами с голосом и частыми простудами. Мой выбор был продиктован этическими соображениями. Но я тогда даже представить не могла, насколько кардинально он изменит мою жизнь.
Я стала чувствовать себя намного лучше, причем и физически, и ментально. Думаю, те, кто практикуют отказ от животной пищи, сейчас понимают, о чем речь. Я словно пришла в равновесие с природой и с самой собой. Мне кажется, даже на сцене теперь я чувствую себя более органично. Появилась расслабленность, мягкость, я ощущаю себя, что называется, в потоке. Внешняя трансформация тоже случилась: у меня заметно очистилась кожа, улучшился цвет лица. Но самый приятный бонус — я не болею никакими ОРВИ! Частота заболеваний уменьшилась в среднем в 7 раз. Это для меня стало настоящим сюрпризом!»
Русоволосая участница группы Ульяна Синецкая открыла для себя новые виды спорта и научила контролировать себя в любой ситуации:
«Я всегда нахожусь в поиске баланса и гармонии с собой, стараюсь меняться с каждым годом: в развитии — жизнь! Пожалуй, самым трансформационным периодом в моей жизни было участие в музыкальном реалити-шоу „Фабрика звезд“, где я жила на протяжении полугода под камерами 24/7, не имея возможности пообщаться с близкими и даже выйти на улицу. Тогда я просто не принадлежала себе. Я всегда была довольно стрессоустойчивым человеком, но после этого опыта стала ещё сильнее и многое осознала, плюс начала ценить мелочи, которые многие люди в повседневной жизни обычно не замечают. В том числе и я — на тот момент.
В проекте с нами занимались топовые тренеры по разным направлениям: бокс, йога, танцы. Они были беспощадны, в хорошем смысле этого слова. Моя фигура очень подтянулась, я стала заметно выносливей, научилась чувствовать свое тело. Это придало мне уверенность, которая не замедлила сказаться на том, как я ощущаю себя на сцене. Умение красиво и раскованно двигаться — очень важное качество для артиста, благодаря проекту я его здорово прокачала. Благодаря движениям ты можешь перевоплощаться и показать люблю эмоцию не только на сцене, но в жизни. Зритель начинает тебя воспринимать абсолютно по-другому. Эта трансформация дала мне огромный толчок в жизни, и с тех пор моим ежедневным ритуалом остается растяжка. Мне кажется, для девушки это универсальный вид спорта. Он позволяет корректировать фигуру, чувствовать себя лучше, избавиться от зажимов, стать более женственной и грациозной».