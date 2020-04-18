Группа «ВИА Гра»: «Если хотите похудеть, думайте о цели, а не о препятсвиях»

«Моя история трансформации, реально повлиявшей на мою жизнь, связана с растительным питанием. Я всю жизнь часто болела простудными заболеваниями. Ангина, ларингит — вообще профессиональные болезни голосового аппарата у вокалистов. Это было для меня большой проблемой: три-пять раз в году мне приходилось отправляться на больничный. Я ответственно относилась к своему здоровью, пыталась соблюдать рекомендации фониатра (специалиста, который занимается лечением голосового аппарата), но для человека, который зарабатывает деньги вокалом, это было практически невозможно. Я была буквально в безвыходной ситуации, и тут в один прекрасный момент в мою жизнь пришла новая система питания: я отказалась от мяса. Это никак не было связано с моими проблемами с голосом и частыми простудами. Мой выбор был продиктован этическими соображениями. Но я тогда даже представить не могла, насколько кардинально он изменит мою жизнь.

Я стала чувствовать себя намного лучше, причем и физически, и ментально. Думаю, те, кто практикуют отказ от животной пищи, сейчас понимают, о чем речь. Я словно пришла в равновесие с природой и с самой собой. Мне кажется, даже на сцене теперь я чувствую себя более органично. Появилась расслабленность, мягкость, я ощущаю себя, что называется, в потоке. Внешняя трансформация тоже случилась: у меня заметно очистилась кожа, улучшился цвет лица. Но самый приятный бонус — я не болею никакими ОРВИ! Частота заболеваний уменьшилась в среднем в 7 раз. Это для меня стало настоящим сюрпризом!»

Русоволосая участница группы Ульяна Синецкая открыла для себя новые виды спорта и научила контролировать себя в любой ситуации:

«Я всегда нахожусь в поиске баланса и гармонии с собой, стараюсь меняться с каждым годом: в развитии — жизнь! Пожалуй, самым трансформационным периодом в моей жизни было участие в музыкальном реалити-шоу „Фабрика звезд“, где я жила на протяжении полугода под камерами 24/7, не имея возможности пообщаться с близкими и даже выйти на улицу. Тогда я просто не принадлежала себе. Я всегда была довольно стрессоустойчивым человеком, но после этого опыта стала ещё сильнее и многое осознала, плюс начала ценить мелочи, которые многие люди в повседневной жизни обычно не замечают. В том числе и я — на тот момент.