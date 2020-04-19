Пылкий мачо или нежный романтик? Как группа крови влияет на сексуальный темперамент

Знать группу крови полезно не только в медицинских целях, например, при подготовке к операции или будучи донором. Но и в случае, когда необходимо быстро понять, что за человек находится перед вами, утверждают ученые.

Так, последние исследования доказали, что кровь способна лучше любого астролога рассказать не только об особенностях организма, но и о характере человека, и даже определить его судьбу. В числе прочего, можно узнать и каким сексуальным темпераментом обладает ваш партнер, пишет информагентство «Актуальные новости».

Сентиментальный романтик или дикий мачо?

В 2017 году ученые из Германии провели уникальное исследование среди трех тысяч добровольцев мужского пола и заметили интересную особенность: каждая конкретная группа крови отвечает за то или иное поведение человека в постели.

Самые страстные натуры — обладатели первой группы крови (0). Они больше других респондентов готовы на невероятные сексуальные эксперименты, а также перманентно находятся в состоянии повышенного либидо.

Если у мужчины вторая группа крови (A), то можно смело заявить: он — надежный и верный партнер, но немного асексуальный. Его второй половинке не стоит ожидать чего-то невероятного в кровати, зато с таким человеком можно о многом поговорить.

Чувственный идеалист — именно так можно охарактеризовать обладателя третьей группы крови (B). Такой мужчина, по словам специалистов, всегда будет внимательно относится к чувствам партнерши и сделает все, о чем его попросят.