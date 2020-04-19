Почему на самом деле нельзя спать с мокрой головой

Многие с самого детства знают от своих мам и бабушек, что нельзя ложиться спать с мокрой головой. Об этом даже твердят медики и косметологи. «Рамблер» расскажет, чем на самом деле чревата привычка спать с влажными волосами.
Не секрет, что мокрые волосы больше подвержены повреждению, поскольку под воздействием воды они становятся тонкими и эластичными. Во время сна человек постоянно переворачивается с одного бока на другой. Влажные локоны заламываются и спутываются. И в результате этого появляются посеченные кончики, ломкость и выпадение.
Медики же не рекомендуют засыпать с влажными волосами, поскольку есть риск застудить волосяную луковицу. Во время сна мокрые волосы становятся холодными. И в результате постоянного переохлаждения волосяные луковицы могут воспалиться. Это приведет к покраснениям на коже, зуду и гнойникам. Также, если открыто окно, то можно простудиться. В первую очередь недугу поддаются горло, уши, носовые и гайморовы пазухи.
Также медики предостерегают о том, что скопившаяся в подушке влага способствует размножению в ней пылевых клещей. Они являются мощнейшим аллергеном, вызывающим кожные и дыхательные болезни.
Если вам непременно нужно лечь спать с мокрыми волосами, то для этого случая специалисты придумали лайфхак — атласные наволочки. Ткань позволит волосам быстрее высохнуть, свободно двигаясь по подушке, и предотвратит спутанность локонов Гладкий шелк также полезен для кожи лица, потому что защищает от заломов, ведущих к образованию морщин.