Выносила пятерых детей чужим людям. Жизнь суррогатной мамы со стажем

Впервые выносить чужого ребенка Ольга решилась в 2008 году из-за шаткого материального положения. Благо, что супруг поддержал. С тех пор она не может остановиться. Так, впереди у нее еще одна беременность. Кроме того, в родном городе Патрина основала Центр суррогатного материнства и донорства с говорящим названием «СибАист» и помогает отчаявшимся парам исполнить заветную мечту — стать родителями.

«Вознаграждение может быть разным. Обычно это — от 1 до 1,5 миллиона рублей (от 12 500 до 18 750 евро по сегодняшнему курсу). На протяжении всей беременности сурмать также получает по 30-35 тысяч рублей (до 440 евро) ежемесячно на личные нужды. Близкие меня понимают, хотя раньше воспринимали это в штыки. Дети обо всем прекрасно знают. Не скрывала от них, что вынашиваю чужого ребенка. Суррогатное материнство помогло мне решить жилищный вопрос. Мы живем хорошо, у нас несколько квартир. А работа в Центре приносит стабильный заработок», — делится 36-летняя Ольга со «СтарХитом».

Мы поинтересовались, как обстоят дела с суррогатным материнством сейчас — в пандемию коронавируса. Патрина уверяет, что все идет почти так, как прежде. По крайней мере, в ее Центре пациентов меньше не стало.

«Центр оказывает услуги юридического характера, я курирую действующие сделки. А в клиники ограничения по посещению есть, но так как ситуация в Новосибирске более благоприятная, чем в Москве, то протоколы переносов эмбрионов мы проводим в обычном режиме. Конечно, при этом используются все средства защиты», — резюмирует Ольга.

Супруг во всем поддерживает Ольгу

Патриной всегда везло с парами — попадались адекватные люди. Правда, иногда при общении с ними возникали какие-то проблемы, которые всегда решались мирным путем. «Иногда люди были раздражены — такое бывает. Я неконфликтный и очень ответственный человек. Мне надо, чтобы все было разложено по полочкам. Но серьезных споров со мной не возникало», — продолжает суррогатная мать.

Как-то Ольга хотела родить для друзей, но, увы, не получилось. «Им пришлось очень долго лечиться. Выяснилось, что там проблемы у мужчины. Недавно эти ребята вернулись к нам в Центр, мы подобрали им другую суррогатную мать, которая готовится к переносу эмбриона. Надеюсь, все у них будет хорошо! Но и я без «работы» не осталась. После ребят прошла в другую программу и в марте прошлого года родила хорошего мальчика для одной женщины. С детьми не контактирую. С родителями, бывает, держу связь, но не навязываюсь. Обычно делаю это тогда, когда они сами захотят общаться со мной», — признается Патрина.

Многие не понимают суррогатных матерей, считая их инкубаторами. Ольга нисколько не обижается на это. Она уверена: каждый имеет право на личное мнение. «Пусть называют, как хотят. Если честно, меня не волнует общественное мнение. Не мне же жить с этими людьми и детей крестить, как говорится. А то, что я помогла бездетным парам стать родителями — это большое счастье. Думаю, в ближайшем будущем суррогатная мать будет нормальной профессией с записью в трудовой книжке», — улыбаясь, говорит женщина.