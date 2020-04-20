Почему женщинам нельзя спать с включенным телевизором

Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Internal Medicine, сон под телевизор может не только нарушить биологические ритмы организма, но и помочь вам набрать несколько лишних килограммов.

В эксперименте, проведенном учеными кафедр биостатистики и эпидемиологии в Национальном институте здравоохранения в Северной Каролине, приняли участие почти 44 тысяч добровольцев — женщин в возрасте от 35 до 74 лет. До начала исследования всех участниц взвесили. Затем для них были установлены границы сна, то есть время отхода ко сну и пробуждения.

Каждый день на протяжении последующих шести лет исследователи оценивали вес и самочувствие участниц и задавали им один и тот же вопрос: «Сколько источников искусственного света (включая ночник, будильник с подсветкой или телевизор) присутствовало в спальне в тот момент, когда вы засыпали?»

Выяснилось, что свет от ночника никак не влияет на набор веса. Те же участницы, которые засыпали под телевизор, к концу эксперимента значительно потяжелели.

17% из них набрали около пяти килограммов, у 22% была зафиксирована значительная прибавка массы тела и еще 33% вошли в группу людей с ожирением.

На основании полученных результатов ученые пришли к выводу, что искусственный свет может влиять на метаболические процессы и способствовать набору лишнего веса. Одна из причин такого влияния — подавление выработки гормона мелатонина, который регулирует ежедневные биологические функции сна, иммунную функцию и обмен веществ. Дефицит этого вещества неизбежно ведет к увеличению массы тела.

Нарушая естественный циркадный ритм, искусственный свет способствует повышенной выработки гормонов стресса, которые также повинны в дестабилизации обменных процессов и могут приводить к ожирению.

Также исследователи отметили, что укорочение циклов сна напрямую связано с увеличением количества потребляемых калорий и уменьшению физической активности. Именно эти изменения в образе жизни были зафиксированы в группе участниц, засыпавших под включенный телевизор.

Ввиду того, что в эксперименте участвовали одни женщины, сделать однозначные выводы о том, как искусственный свет влияет на вес мужчин, пока нельзя. Хотя ученые полагают, что существенных различий в этом вопросе быть не должно.