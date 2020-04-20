Почему женщинам нельзя спать с включенным телевизором

Согласно результатам исследования,
В эксперименте, проведенном учеными кафедр биостатистики и эпидемиологии в Национальном институте здравоохранения в Северной Каролине, приняли участие почти 44 тысяч добровольцев — женщин в возрасте от 35 до 74 лет. До начала исследования всех участниц взвесили. Затем для них были установлены границы сна,
Каждый день на протяжении последующих шести лет исследователи оценивали вес и самочувствие участниц и задавали им один и тот же вопрос: «Сколько источников искусственного света (включая ночник, будильник с подсветкой или телевизор) присутствовало в спальне в тот момент, когда вы засыпали?»
Выяснилось, что свет от ночника никак не влияет на набор веса. Те же участницы, которые засыпали под телевизор, к концу эксперимента значительно потяжелели.
На основании полученных результатов ученые пришли к выводу, что искусственный свет может влиять на метаболические процессы и способствовать набору лишнего веса. Одна из причин такого влияния — подавление выработки гормона мелатонина, который регулирует ежедневные биологические функции сна, иммунную функцию и обмен веществ. Дефицит этого вещества неизбежно ведет к увеличению массы тела.
Нарушая естественный циркадный ритм, искусственный свет способствует повышенной выработки гормонов стресса, которые также повинны в дестабилизации обменных процессов и могут приводить к ожирению.
Также исследователи отметили, что укорочение циклов сна напрямую связано с увеличением количества потребляемых калорий и уменьшению физической активности. Именно эти изменения в образе жизни были зафиксированы в группе участниц, засыпавших под включенный телевизор.
Ввиду того, что в эксперименте участвовали одни женщины, сделать однозначные выводы о том, как искусственный свет влияет на вес мужчин, пока нельзя. Хотя ученые полагают, что существенных различий в этом вопросе быть не должно.
Специалисты не рекомендуют женщинам засыпать под телевизор и советуют уделять больше внимание спорту и правильному питанию. Эти простые меры помогут лучше высыпаться и поддерживать вес в норме. А если у вас не получается заснуть без телевизора, попробуйте заменить его на ночник с тусклым освещением.