Можно ли растить детей без наказаний? И что делать, если они не помогают

Кажется, уже все усвоили: детей бить нельзя, вредно и бессмысленно. Но можно ли вообще обойтись без наказаний и как тогда поддерживать родительский авторитет? Дарья Дмитриева, психолог, дает ответы на несколько главных вопросов
Наказание или безусловное принятие
Идея безусловного принятия наряду с общей гуманизацией воспитания породила большую путаницу в родительских головах. На первый взгляд, действительно, нестыковка: как же можно быть недовольным ребенком, осуждать его или (о, ужас!) наказать, если ему для правильного развития просто необходимы наши безусловные любовь и принятие? На самом деле никакой нестыковки нет.
Безусловное принятие — это принятие ребенка как такового. Это подразумевает такое послание от родителя к ребенку: «Ты есть, ты мой, ты мне важен и дорог. Даже тогда, когда делаешь всякую ерунду, ведешь себя ужасно, не делаешь того, что надо, ты остаешься моим любимым ребенком». Но это безусловное принятие совершенно не предполагает, что родителю нравятся абсолютно все слова и поступки сына или дочки.
Одна из задач родителя — научить ребенка уважать свои и чужие границы, принимать и удерживать правила, нести ответственность за свои слова и действия.
И чем старше становится ребенок, тем больше требований к нему, его поведению и саморегуляции предъявляется в семье и в широком социальном окружении. И это нормально, ведь он взрослеет.
Можно ли не наказывать?
Вообще-то смысл любого наказания в том, чтобы ребенок получил от вас адекватную обратную связь в ответ на свои действия и смог изменить что-то в своем поведении. Так что точно никак нельзя наказывать за то, что он совершил по незнанию. Если он отчетливо понимает, что сделал что-то не так, раскаивается — наказывать его тоже не стоит, даже если одна и та же ситуация повторяется не единожды.
Иногда родители просто устают от бесконечных извинений ребенка за проступки — при том, что поведение, которое вызывает их негодование, так и не прекращается. И чего тогда стоят эти извинения?
Попробуйте понять, почему так выходит
Возможно, вы ставите нереалистичные задачи? Или ребенку не хватает опыта и тренировки, или он в принципе не понимает, а как, собственно, поступить по‑другому. Возможно, у него сейчас такое количество свободы, с которым он просто не справляется. А может, он привык, что сказать: «Простите, я больше не буду», — достаточно, а все последствия будете разгребать вы: вернете украденную вещь, извинитесь перед ее хозяином, оплатите разбитый телефон одноклассника и т. д.
Желательно, чтобы все, что может быть исправлено силами ребенка, было им и исправлено.
А иногда для того, чтобы ребенок получил подходящую обратную связь, все, что требуется от папы и мамы, — это ничего не делать. Эта та самая ситуация, когда речь идет о наказании естественными последствиями. Закопался утром — опоздал в школу. Ну что ж, значит, опоздал. По рассеянности оставил где-то дорогой смартфон, значит, покупаем на замену более дешевый — на новый аналогичный денег уже не выделено. Забыл записать домашнее задание? Значит, готов к тому, что учитель будет недоволен и поставит двойку.
Иногда, чаще в общении с малышами, родителю нужно только помочь выстроить причинно-следственные связи, а дальше ребенок сделает выводы сам: «Маша не хочет с тобой дружить, потому что каждый раз, когда вы о чем-то спорите, ты ее бьешь или толкаешь. Обычно людям такое не нравится».
Разумеется, есть множество ситуаций, как правило, связанных с опасным или рискованным поведением, когда родитель просто не может позволить естественным последствиям произойти, — риск для здоровья и жизни слишком велик.
Если ребенок делает что-то опасное, то сначала его надо любым путем остановить, отвести в безопасное место, а потом рассказать, как сильно вы испуганы его поведением и почему именно оно опасно. А если он продолжает? Например, мы объяснили ребенку, почему нельзя выбегать на дорогу, а он снова туда бежит. И что делать? В этой ситуации разумно усилить родительский контроль: «Пока тебе трудно следить за собой и не выбегать на дорогу, мы будем ходить в парк только за руку».
Ему плевать на наказания
Бывают очень и очень тяжелые ситуации, когда родитель приходит в отчаяние: похоже, на ребенка ничего не действует. Дружелюбные просьбы он игнорирует, договоренности нарушает, а наказания его словно и не трогают — он легко отказывается от любого удовольствия или даже присовокупляет к своему отказу нарочитое: «Ну и не надо, обойдусь». Такая реакция ребенка — повод задуматься, что происходит в ваших отношениях, есть ли у вас какое-то поле для совместности, то, в чем вам хорошо друг с другом, что вы оба цените, чем дорожите.
Если дорожить в отношениях нечем, никакой радости от совместного времяпрепровождения нет, то и ваш отказ куда-то пойти с ребенком, что-то сделать для него не станет для него чем-то важным и ценным, он не будет бояться расстроить вас.
Здесь придется на время сузить круг требований и серьезно работать над развитием и укреплением отношений — возможно, с помощью психолога.
Это подросток
С подростками самая непростая история. В идеале мы ждем от повзрослевшего ребенка, что у него уже «отросло» достаточно осознанности, чтобы с ним можно было договариваться, чтобы он был способен признавать нарушения договоренностей с его стороны, готов был соблюдать оговоренные санкции. Но в реальности, конечно, это не так.
Часто подростку бывает очень обидно признать, что он не прав, не справился, нарушил договоренность. Если родитель понимает и принимает его чувства, выдерживает взрыв его эмоций, ему, остыв, будет проще согласиться с договоренностями или задуматься над исправлением ситуации.
А если ничего сделать не получается? Вы объясняли, просили, рассказывали о своем беспокойстве, все равно сын приходит, когда хочет, а не до 22:00, как договаривались. А на ваше настойчивое предложение посидеть дома, раз не получается приходить вовремя, отвечает: «Хочу и буду, и ничего ты мне не сделаешь!» И к психологу с ним не пойдешь — не хочет, а посадить здоровенного гражданина силком в машину или запереть дома — задача не для слабонервных. И что делать? Остается признать, что есть какие-то ситуации, которые вы, увы, не можете контролировать. Зато, похоже, ребенку удается идеально контролировать вас. Он чудит, а вы беспокоитесь и расхлебываете. При этом вы беспокоитесь о том, что будет делать он, а он абсолютно равнодушен к тому, что будете делать вы — ведь ваши действия для него предсказуемы. Его желания, переживания и дела занимают центральное место в ваших разговорах, а ваши — по большей части остаются за кадром.
Так попробуйте стать чуть менее предсказуемым и побольше заботиться о себе. Например, вместо того чтобы сходить с ума в ожидании припозднившегося ребенка (если его поздние возвращения — дурная традиция), пойдите на вечерний сеанс в кино. Ребенок обещал купить продукты и опять забыл? Идите на ужин в ресторан (без него). Вы договорились вместе с ним пойти к психологу, а он внезапно передумал и отказывается наотрез? Не позволяйте ему испортить такое хорошее дело и повлиять на ваше решение, просто отправляйтесь на консультацию сами.
Ваша задача — не нанести вред подростку или сделать ему намеренно плохо, а разорвать порочный круг незамечания, игнорирования вас и ваших потребностей.
А вот сознательная забота о себе не только позволит сыну или дочке заметить вас как отдельного человека, но и даст вам больше ресурса для изменения отношений!
Если думаете, что наказание необходимо
Убедитесь, что ребенок понимает, за что он наказан.
Не пугайте ребенка расплывчатыми угрозами: «Вот я тебе задам, ты у меня на всю жизнь запомнишь!»
Обещали — сделайте. Не обещайте, если не планируете выполнить.
Если считаете, что перегнули палку с обещанием наказания, просто скажите, что вы были очень расстроены, испуганы и рассержены, поэтому решили наказать слишком строго. Сейчас вы видите ситуацию иначе и думаете, что вполне будет достаточно разговора.
Постарайтесь, чтобы наказание было напрямую связано с проступком: помогало бы как-то решить проблему или компенсировать ущерб. «Ты испортил чужую вещь, теперь нам придется купить новую на твои карманные».
Не меняйте условия по ходу дела, соотносите проступок и наказание: — Раз ты плохо убрался, ты будешь убираться еще два дня. — Хорошо. — А еще всю неделю гулять с собакой. И никакого телевизора!
Наказан — значит прощен. Не припоминайте ребенку, за что он уже и так понес наказание, что вы уже обсудили, или проблемы, которые уже решены.
Почему он так сделал
Иногда кажется, что дети созданы исключительно для того, чтобы доводить родителей. Или не все дети, а вот этот, конкретный, мой собственный ребенок (или подросток), который делает то или, наоборот, категорически не делает этого. На самом деле не все так просто!
Что стоит за нежелательным поведением
Требования «не по росту». Когда мы ждем от ребенка поведения, которое не соответствует возрастной норме или не учитывает индивидуальных особенностей и потребностей.
Недостаток информации, умения учитывать контекст или предвидеть последствия. Это та самая ситуация, когда ребенок или подросток просто не знает, что «так нельзя», или не понимает, в каких ситуациях допустимо то или иное поведения, пока не способен просчитать последствия.
Нечеткие границы, когда одно и то же почему-то сегодня можно, а завтра нельзя, да еще и без пояснения причин.
«За компанию». Для малышей часто это история про увлечение «общим порывом». («Коля с Ирой бегали с палками по коридору, и я побежал») У подростка за таким поведением может стоять уже ряд более сложных причин, например, неумение сказать «нет», желание принадлежности к конкретной компании, стремление к риску.
Способ привлечь внимание родителя к себе или своим проблемам. Здесь важно понять, к чему ребенок привлекает внимание и зачем, и есть ли у него вообще другие способы, кроме протестного поведения, чтобы вас «включить» и заставить прислушаться.
Месть. Одна из самых трудных ситуаций как для родителя, так и для ребенка: по каким-то причинам ребенок никак не может обсудить то, что его не устраивает, найти вместе со взрослым какое-то решение, так что просто выражает свой гнев по принципу «ты мне, я тебе».
Противоречие ценностей семьи ценностям социального окружения. Непростая ситуация, когда в семье есть собственные ценности и правила, но при этом семья сталкивается с другой культурой или сообществом, где все иначе. Тогда ребенок испытывает сильное давление: он либо должен соответствовать семье, но рисковать оказаться изгоем в школе или компании, либо вступать в конфронтацию с родителями, либо стараться как-то увязать требования семьи и более широкого окружения. Это большая нагрузка, непростой опыт, и ребенок неизбежно будет совершать что-то, что будет сильно раздражать родителя.