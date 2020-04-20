Можно ли растить детей без наказаний? И что делать, если они не помогают

Иногда, чаще в общении с малышами, родителю нужно только помочь выстроить причинно-следственные связи, а дальше ребенок сделает выводы сам: «Маша не хочет с тобой дружить, потому что каждый раз, когда вы о чем-то спорите, ты ее бьешь или толкаешь. Обычно людям такое не нравится».

Разумеется, есть множество ситуаций, как правило, связанных с опасным или рискованным поведением, когда родитель просто не может позволить естественным последствиям произойти, — риск для здоровья и жизни слишком велик.

Если ребенок делает что-то опасное, то сначала его надо любым путем остановить, отвести в безопасное место, а потом рассказать, как сильно вы испуганы его поведением и почему именно оно опасно. А если он продолжает? Например, мы объяснили ребенку, почему нельзя выбегать на дорогу, а он снова туда бежит. И что делать? В этой ситуации разумно усилить родительский контроль: «Пока тебе трудно следить за собой и не выбегать на дорогу, мы будем ходить в парк только за руку».

Ему плевать на наказания

Бывают очень и очень тяжелые ситуации, когда родитель приходит в отчаяние: похоже, на ребенка ничего не действует. Дружелюбные просьбы он игнорирует, договоренности нарушает, а наказания его словно и не трогают — он легко отказывается от любого удовольствия или даже присовокупляет к своему отказу нарочитое: «Ну и не надо, обойдусь». Такая реакция ребенка — повод задуматься, что происходит в ваших отношениях, есть ли у вас какое-то поле для совместности, то, в чем вам хорошо друг с другом, что вы оба цените, чем дорожите.

Если дорожить в отношениях нечем, никакой радости от совместного времяпрепровождения нет, то и ваш отказ куда-то пойти с ребенком, что-то сделать для него не станет для него чем-то важным и ценным, он не будет бояться расстроить вас.

Здесь придется на время сузить круг требований и серьезно работать над развитием и укреплением отношений — возможно, с помощью психолога.

Это подросток

С подростками самая непростая история. В идеале мы ждем от повзрослевшего ребенка, что у него уже «отросло» достаточно осознанности, чтобы с ним можно было договариваться, чтобы он был способен признавать нарушения договоренностей с его стороны, готов был соблюдать оговоренные санкции. Но в реальности, конечно, это не так.

Часто подростку бывает очень обидно признать, что он не прав, не справился, нарушил договоренность. Если родитель понимает и принимает его чувства, выдерживает взрыв его эмоций, ему, остыв, будет проще согласиться с договоренностями или задуматься над исправлением ситуации.