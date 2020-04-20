Семь вещей, которые произойдут, если вы перестанете красить ногти и ходить на маникюр

Ногти могут стать прочнее

Лаки для ногтей, хотя и состоят из смеси химикатов, сами по себе относительно безвредны. А вот жидкость для удаления лака, в свою очередь — это сильный растворитель, который сушит как ногти, так и кожу вокруг ногтей. Даже если на ней написано «не содержит ацетона», она все равно обезжиривает и сушит живые части кончиков ваших пальцев. В результате пересохшая кожа начинает шелушиться и коробится.

Ногти могут стать ярче

Точно так же, как вино, кофе и курение делают зубы желтыми, так и регулярное использование лака лишает ногтей их нормального розового оттенка. Сделайте перерыв на несколько недель и вы увидите, как выглядит здоровый естественный цвет ваших ногтей.

Они станут более гладкими

Ногти состоят из кератиновых чешуек, которые под микроскопом выглядят как черепица. Каждый раз, когда вы снимаете лак, вы стираете поверхностный слой этих чешуек, углубляя неровности. Просто оставьте ногти в покое на продолжительное время и вы увидите, что они станут гладкими и ровными.

Но вам потребуется дополнительное увлажнение

Но теперь, когда ногти не закрыты непроницаемой пленкой из лака, они могут подсыхать и становиться ломкими немного быстрее, чем раньше. Держите под рукой масло для кутикул и втирайте его в ногти два-три раза в день.

Вы снизите риск получить инфекцию

Хотя инструменты в маникюрных салонах и должны проходить регулярную дезинфекцию после каждого клиента, многие мастера тайком пренебрегают этим. Или разбавляют дезраствор, из ложного чувства экономии, до такого состояния, что он перестает действовать. Или не выдерживают инструменты нужное время в аппаратах для дезинфекции. Да, хотя мы живем в просвещенном мире, человеческий фактор никто не отменял.

Поэтому вы всегда рискует получить вирусную или грибковую инфекцию, когда пользуетесь услугами мастера, а не делаете себе маникюр сами. (Что не отменяет необходимости дезинфицировать ваш собственный домашний инструмент).

У вас освободится некоторая сумма денег