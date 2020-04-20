АКТУАЛЬНО ⟩ Семь простых советов, которые помогут выглядеть хорошо во время видеозвонка

Всегда есть время сделать маску для лица

Даже если до запланированного видеозвонка всего 20 минут, этого вполне достаточно, чтобы подбодрить кожу лица маской. Очистите кожу и нанесите увлажняющую или придающую сияние маску для лица – она придаст коже энергию и устранит тусклость. Средства можно даже комбинировать, нанося на разные зоны лица маски разного действия – это поможет добиться максимальной свежести.

Секрет борьбы с «хомячьими щеками»

Чтобы по видео не бросались в глаза щеки, которые ниоткуда появились за время карантина, срочно освойте искусство контуринга. Отыщите в своих запасах косметики тональный крем на тон темнее обычного или бронзер и нанесите его на выступающие участки лица – лоб, скулы, кончик носа и подбородок. Плавными движениями растушуйте пудру, будто «вбивая» ее в кожу, чтобы лицо выглядело симметрично.

Недосып поможет скрыть макияж

Если утром в зеркале вас поприветствовала панда, потому что вы опять полночи не могли оторваться от экрана, это вовсе не означает, что о вашей привычке запойно смотреть сериалы должны знать ваши коллеги. Отлично, если в вашей косметичке нашлась крем-пудра лиловатого оттенка – она поможет скрыть тусклость кожи и темные круги под глазами. Чтобы скрыть темные круги под глазами, сгодится и консилер, и даже тональный крем на оттенок светлее вашей кожи.

Аккуратные брови притягивают внимание

Ухоженная линия бровей помогает транслировать ваши эмоции и придает веса словам. Поскольку видеокартинка, как правило, бывает нечеткой, брови лучше подвести специальным маркером или карандашом – так результат будет более заметным. Отбившиеся волоски лучше все же выщипать, хоть коллеги, скорее всего, их не заметят. А вот коррекцию бровей воском в день видеоконференции лучше не делать – раздражение будет сложно скрыть даже макияжем.

Тушь для красивых ресниц не обязательна

Если вам кажется, что красить ресницы во время удаленной работы – это как-то слишком, то можно обойтись и без туши. Просто расчешите ресницы, чтобы отделить реснички друг от друга, и завейте их щипцами. Для лучшего результата щипцы для ресниц можно предварительно немного подогреть феном. Все – ваши ресницы готовы к видеозвонку.

Забудьте о красной помаде

Слишком интенсивный макияж – основная ошибка, которую допускают женщины при подготовке к видеозвонку. Ясно же, что никто не сидит дома у компьютера в полной боевой раскраске, включающей алую помаду. Пусть вы уже больше месяца мечтаете накрасить губы одной из десяти красных помад, которые соскучились без действия, для видеозвонка лучше все же ограничиться простым увлажняющим бальзамом для губ. Этого же правила придерживайтесь в отношении теней для век – интенсивных оттенков лучше избегать.

Когда вы в последний раз мыли волосы?