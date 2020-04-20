ЗАЧЕРСТВЕЛИ КУЛИЧИ? ⟩ Приготовьте из них вкуснейшие маффины!

Если у вас остались подсохшие куличи, испеките из них порционные хлебные кексы!
Какими бы вкусными не были паски, несколько кусочков обязательно останется. Мы предлагаем сделать из них простой и аппетитный десерт, похожий на хлебный пудинг.
Чтобы освежить вкус маффинов, добавьте в тесто чернику – ягоды придадут выпечке приятную кислинку.
Калорийность:
- 235 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г подсохших куличей
- 150 г черники или других замороженных ягод
- 4 яйца
- 400 мл молока
- Соль
- 4 ст.л. сахара
- Щепотка молотой корицы
- Сливочное масло
- Сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 180 ºС.
- Большую часть куличей нарезать кубиками или порвать на кусочки руками. Оставшийся мякиш раскрошить.
- Взбить яйца венчиком вместе с сахаром и щепоткой соли, влить молоко и перемешать.
- Добавить яичную смесь к нарезанным куличам вместе с ягодами и щепоткой корицы. Оставить на 10 минут, чтобы мякиш пропитался жидкостью.
- Формочки для маффинов смазать сливочным маслом и присыпать их отложенной крошкой. Добавить хлебную массу.
- Выпекать маффины в течение 20-25 минут. За это время заливка должна загустеть и подрумянится.
- Готовые маффины немного остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.