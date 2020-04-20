Пн, 20.04.2020

ЗАЧЕРСТВЕЛИ КУЛИЧИ? ⟩ Приготовьте из них вкуснейшие маффины!

Маффины.

ФОТО: Shutterstock

Если у вас остались подсохшие куличи, испеките из них порционные хлебные кексы!

Какими бы вкусными не были паски, несколько кусочков обязательно останется. Мы предлагаем сделать из них простой и аппетитный десерт, похожий на хлебный пудинг.

Чтобы освежить вкус маффинов, добавьте в тесто чернику – ягоды придадут выпечке приятную кислинку.

Калорийность:

  • 235 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г подсохших куличей
  • 150 г черники или других замороженных ягод
  • 4 яйца
  • 400 мл молока
  • Соль
  • 4 ст.л. сахара
  • Щепотка молотой корицы
  • Сливочное масло
  • Сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 ºС.
  2. Большую часть куличей нарезать кубиками или порвать на кусочки руками. Оставшийся мякиш раскрошить.
  3. Взбить яйца венчиком вместе с сахаром и щепоткой соли, влить молоко и перемешать.
  4. Добавить яичную смесь к нарезанным куличам вместе с ягодами и щепоткой корицы. Оставить на 10 минут, чтобы мякиш пропитался жидкостью.
  5. Формочки для маффинов смазать сливочным маслом и присыпать их отложенной крошкой. Добавить хлебную массу.
  6. Выпекать маффины в течение 20-25 минут. За это время заливка должна загустеть и подрумянится.
  7. Готовые маффины немного остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
НАВЕРХ