Таллиннской неделе моды – быть! Мероприятие пройдет в новом режиме

Посетить Таллиннскую неделю моды этой весной можно будет не выходя из дома. И это здорово!

«Мы часто повторяем, что поддерживаем все отечественное — пора подтвердить это не словом, а делом. Загляните в интернет-магазины эстонских дизайнеров, и вы обязательно обнаружите для себя много приятных сюрпризов», — говорит организатор Недели моды Ану Кикас.