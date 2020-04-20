Таллиннской неделе моды – быть! Мероприятие пройдет в новом режиме
Таллиннская неделя моды (Tallinn Fashion Week), которая была запланирована на 5-6 мая в Kultuurikatel, будет проходить в эти же числа в онлайн-трансляции. Состав дизайнеров-участников останется неизменным, а смотреть прямой эфир можно будет ЗДЕСЬ.
Посетить Таллиннскую неделю моды этой весной можно будет не выходя из дома. И это здорово!
«Мы часто повторяем, что поддерживаем все отечественное — пора подтвердить это не словом, а делом. Загляните в интернет-магазины эстонских дизайнеров, и вы обязательно обнаружите для себя много приятных сюрпризов», — говорит организатор Недели моды Ану Кикас.
Программа Таллиннской недели моды
Вторник 05.05
18.00
Tim Bluz, Katrin Aasmaa
Alexanderling, Mammu Couture
Tallinn Design House, Kirill Safonov
Среда 06.05
18.00
Mariliis Niine, Cärol Ott, Virtuoza by Liisi Tui
Riina Põldroos, Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo, Tanel Veenre
Marilin Sikkal, Kristina Viirpalu