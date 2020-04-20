«Красотка, вся в мать!»: повзрослевшая дочь Юлии Началовой восхитила фанатов

Мать Юлии Началовой похвасталась заметно повзрослевшей внучкой. Вера Алдонина запечатлена в уютной домашней атмосфере. Заметно, что девочка стала больше времени уделять своей внешности и использовать нежный макияж.

Подросток предпочитает сдержанный стиль в одежде. На одном из кадров школьница позировала за пасхальным столом. Она отметила праздник вместе с бабушкой и дедушкой, с которыми живет после смерти родительницы.

Дочь Юлии Началовой instagram.com/taisianachalova/

Поклонники восхитились изменениями, которые произошли с единственной наследницей покойной артистки. Вера становится всё больше похожей на мать, которая скончалась год назад от заражения крови и сердечной недостаточности.

Вера Алдонина отметила Пасху с бабушкой и дедушкой instagram.com/taisianachalova/

«Уже взрослая девушка», «Красотка, вся в мать!», «Ангелочек просто, такая славная девчушка», «С возрастом становится маминой копией», — умилились пользователи.

Вера Алдонина с родителями instagram.com/taisianachalova/

Алдонина интересуется творчеством. Она хорошо учился, играет в школьных спектаклях, участвует в конкурсах по пению и чтению стихов.