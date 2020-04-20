«Красотка, вся в мать!»: повзрослевшая дочь Юлии Началовой восхитила фанатов

64-летняя Таисия Началова сделала подарок многочисленным поклонникам своей звездной дочери Юлии. Женщина показала редкие снимки с ее наследницей, 13-летней Верой Алдониной, рассказывает Cosmo.
Мать Юлии Началовой похвасталась заметно повзрослевшей внучкой. Вера Алдонина запечатлена в уютной домашней атмосфере. Заметно, что девочка стала больше времени уделять своей внешности и использовать нежный макияж.
Подросток предпочитает сдержанный стиль в одежде. На одном из кадров школьница позировала за пасхальным столом. Она отметила праздник вместе с бабушкой и дедушкой, с которыми живет после смерти родительницы.
«Уже взрослая девушка», «Красотка, вся в мать!», «Ангелочек просто, такая славная девчушка», «С возрастом становится маминой копией», — умилились пользователи.