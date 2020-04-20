Что ступни могут рассказать о нашем здоровье

1. Опухшие ступни

Иногда ступни «а-ля Шрек» — всего лишь последствия долгого стояния на ногах, неподвижного сидения в неудобной позе или плохо подобранных по размеру туфель. Но если отеки не спадают по 2−3 дня, нужно обратиться к врачу. Ступни расположены довольно далеко от сердца, так что именно в них часто возникают проблемы с циркуляцией крови. Опухшие ступни могут быть признаком избытка жидкости в организме, причиной чего становятся болезни сердца, почечная или печеночная недостаточность.

2. Холодные ступни

Возможно, у вас в квартире просто холодно. Но вероятно и то, что ваша кровь плохо циркулирует по кровеносным сосудам. Эта распространенная проблема часто связана с сидячим образом жизни — бичом нашего интернет-активного поколения. Ну подумаешь, плохая циркуляция! Все не так просто: даже за несколько часов она может привести к возникновению тромбов, ухудшению работы щитовидной железы, болезни Рейно (вызываемой спазмами в кровеносных сосудах), периферической невропатии. Убедили?

Если ваши ступни постоянно холодные, обратитесь к врачу. Кстати, признаком плохой циркуляции крови является отсутствие мелких волосков на пальцах ног и коже ступней. Да, это, конечно, облегчает депиляцию, но может означать, что кровь до ступней в достаточном количестве не доходит, и на кровоснабжение волосяных луковиц ее просто не хватает. Если ваши ступни все время мерзнут, это может быть признаком гипотиреоза (снижения активности щитовидной железы), что часто сопутствует зрелому возрасту (от 40 лет).

Болезнь и сама по себе не особо приятна, да еще вызывает потерю волос, хроническую усталость, необъяснимую прибавку в весе и депрессию (ну, с этим-то понятно при наличии предыдущих симптомов!). В общем, обратитесь к врачу, сдайте простой анализ крови, и последующий прием препаратов быстро расставит все по своим местам.

3. «Ароматные» ступни

Уверены, что самая «ароматная» часть вашего тела — подмышки? Ошибаетесь! На ступнях расположено больше потовых желез, которые часто производят не самый приятный запах. Если ступни постоянно пахнут кислым, то у вас может быть гипергидроз — диагноз не страшный, но досадный. Вспомним советы бабушек: мыть ноги с мылом, «проветривать» после мытья, чаще менять носки (или носить специальные, абсорбирующие пот), использовать тальк или детскую присыпку во избежание мозолей и т. д. Впрочем, в некоторых случаях неприятный запах ног может быть признаком грибковой инфекции. Так что если советы бабушек не помогают, и запах упорствует, стоит обратиться к врачу.

4. «Звенящие» ступни