Что ступни могут рассказать о нашем здоровье

Мы привыкли смотреть на свои ступни, только когда делаем педикюр, примеряем новые туфли или наклеиваем пластырь на мозоль. Врачи же советуют уделять внимание ступням чаще, ведь наши «основания» способны выдать много тайн о состоянии нашего здоровья, пишет «Домашний Очаг».
1. Опухшие ступни
Иногда ступни «а-ля Шрек» — всего лишь последствия долгого стояния на ногах, неподвижного сидения в неудобной позе или плохо подобранных по размеру туфель. Но если отеки не спадают по 2−3 дня, нужно обратиться к врачу. Ступни расположены довольно далеко от сердца, так что именно в них часто возникают проблемы с циркуляцией крови. Опухшие ступни могут быть признаком избытка жидкости в организме, причиной чего становятся болезни сердца, почечная или печеночная недостаточность.
2. Холодные ступни
Возможно, у вас в квартире просто холодно. Но вероятно и то, что ваша кровь плохо циркулирует по кровеносным сосудам. Эта распространенная проблема часто связана с сидячим образом жизни — бичом нашего интернет-активного поколения. Ну подумаешь, плохая циркуляция! Все не так просто: даже за несколько часов она может привести к возникновению тромбов, ухудшению работы щитовидной железы, болезни Рейно (вызываемой спазмами в кровеносных сосудах), периферической невропатии. Убедили?
Если ваши ступни постоянно холодные, обратитесь к врачу. Кстати, признаком плохой циркуляции крови является отсутствие мелких волосков на пальцах ног и коже ступней. Да, это, конечно, облегчает депиляцию, но может означать, что кровь до ступней в достаточном количестве не доходит, и на кровоснабжение волосяных луковиц ее просто не хватает. Если ваши ступни все время мерзнут, это может быть признаком гипотиреоза (снижения активности щитовидной железы), что часто сопутствует зрелому возрасту (от 40 лет).
Болезнь и сама по себе не особо приятна, да еще вызывает потерю волос, хроническую усталость, необъяснимую прибавку в весе и депрессию (ну, с этим-то понятно при наличии предыдущих симптомов!). В общем, обратитесь к врачу, сдайте простой анализ крови, и последующий прием препаратов быстро расставит все по своим местам.
3. «Ароматные» ступни
Уверены, что самая «ароматная» часть вашего тела — подмышки? Ошибаетесь! На ступнях расположено больше потовых желез, которые часто производят не самый приятный запах. Если ступни постоянно пахнут кислым, то у вас может быть гипергидроз — диагноз не страшный, но досадный. Вспомним советы бабушек: мыть ноги с мылом, «проветривать» после мытья, чаще менять носки (или носить специальные, абсорбирующие пот), использовать тальк или детскую присыпку во избежание мозолей и т. д. Впрочем, в некоторых случаях неприятный запах ног может быть признаком грибковой инфекции. Так что если советы бабушек не помогают, и запах упорствует, стоит обратиться к врачу.
4. «Звенящие» ступни
Покалывание или онемение ступней или пальцев ног, усиливающееся по ночам, указывает на нехватку витаминов, в частности витамина В12 или фолиевой кислоты. Этот симптом также встречается при повышенном уровне сахара или даже при диабете. Ноющая боль в ногах и ступнях, мешающая заснуть по ночам, — врачи называют этот состояние «синдромом усталых ног», — часто связана с нехваткой железа в организме. Какова бы ни была причина, налицо факт, что необходимо сдать анализы.
Что означает, если ступни меняют цвет
5. Синеватые ступни
Медицина определяет это явление как «синюшность» и объясняет, что причиной «неправильной» окраски ступней является недостаточное снабжение крови кислородом. Этот симптом может означать хроническую проблему, связанную с кровоснабжением, сердцем или легкими. При самом худшем раскладе речь о приближающемся сердечном приступе. Если синюшные ступни — не единственная причина для беспокойства, и время от времени у вас случается одышка, боль в груди, кашель со слизью или жар, то срочно обратитесь к врачу.
6. Желтоватые или деформированные ногти на ногах
Далеко не все мы можем похвастаться идеальными ногтями на ногах, даже если регулярно навещаем мастера педикюра. Но все-таки здоровые ногти должны быть розоватыми и расти вдоль оси пальцев. Если ногти выглядят впалыми, вдавленными в пальцы, это может быть признаком дефицита железа или даже анемии. Желтоватые ногти, растущие в направлении от ногтевого ложа, вызывают подозрение о грибковой инфекции. Вросшие ногти — тоже неприятность, которая в запущенных случаях требует внимания хирурга.
7. «Триколорные» ступни
Если ступни то красные, то белые, то синие, то пятнисто-полосатые, речь не о патриотизме, а о подозрении на болезнь Рейно. При этой болезни мелкие артерии ступней сужаются, и ткани не получают достаточно кислорода. Дополнительные улики — онемение или покалывание в ступнях. Болезнь теоретически не опасная, и часто достаточно согреть ступни, чтобы неприятные ощущения пропали, но если дискомфорт и изменения цвета возникают часто, лучше обратиться к врачу.
8. «Судорожные» ступни
Судороги в ногах и ступнях случаются у всех, причем диапазон «значений» этого симптома огромен — от серьезных проблем с циркуляцией крови или повреждением нервов до безобидного обезвоживания или несбалансированного питания. Если вы активно занимаетесь спортом, пейте как можно больше воды, так как обезвоживание может вызывать судороги в мышцах. Кроме того, проконсультируйтесь с врачом: возможно, он назначит дополнительный прием калия, магния или кальция, так как при нехватке этих микроэлементов судороги случаются чаще обычного. Облегчение может принести ванночка для ног с теплой водой и потягивания — потяните пальцы на себя. Если судороги случаются часто, обратитесь к врачу.
9. Незаживающая ранка на ступнях
Эта неприятность — весомый признак диабета. Повышенный уровень сахара в крови может привести к повреждению нерва в ступне, и поэтому любая царапина, ссадина, мозоль или порез не будет причинять дискомфорта, но вполне может воспалиться. В самом запущенном варианте это грозит ампутацией. Незаживающая ранка может быть и признаком рака кожи: да-да, меланома может возникнуть на любом участке кожи, даже между пальцами ног, так что будьте внимательны во время ежегодных врачебных проверок.