ТАНЦЫ НА КУХНЕ ⟩ Самая красивая певица Эстонии Элина Нечаева показала, как проходит ее карантин

Эстонская певица Элина Нечаева, которая представляла нашу страну на конкурсе «Евровидения» опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала о том, что у нее давно не было возможности полноценно провести время дома. Сейчас находится время и на дурачество, и на аудиокниги, и на готовку.