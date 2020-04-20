Пн, 20.04.2020

ТАНЦЫ НА КУХНЕ ⟩ Самая красивая певица Эстонии Элина Нечаева показала, как проходит ее карантин

Элина Нечаева

ФОТО: Instagram

С момента начала карантина в Эстонии все звезды начали активно рассказывать о том, как они проводят время дома и какие полезные занятия нашли для себя, чтобы не сойти с ума от скуки. 

Эстонская певица Элина Нечаева, которая представляла нашу страну на конкурсе «Евровидения» опубликовала небольшой видеоролик, в котором рассказала о том, что у нее давно не было возможности полноценно провести время дома. Сейчас находится время и на дурачество, и на аудиокниги, и на готовку. 

К слову, о ней. В видео певица также показала, как готовит французский десерт макаруны! 

Скорее смотри видео!

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