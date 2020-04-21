«Девушки, нужно знать себе цену!»: Asti снялась в сексуальном бикини с декольте

29-летняя певица Asti (Анна Дзюба) поделилась мнением об уверенных в себе женщинах. Звезда убеждена, что они никогда не бывают одинокими.
Солистка группы Artik & Asti показала провокационное фото в сексуальном купальнике с декольте. Певица позировала на пляже в темных очках, демонстрируя соблазнительную фигуру.
Артистка решила высказаться о сильных и уверенных в себе женщинах. По словам Анны, у таких дам особый взгляд, походка, голос и манера поведения. Они никогда не остаются одни. Им не нужно ничего никому доказывать, чтобы быть любимыми. «Они ведут себя красиво и легко, они знают себе цену, и не потому, что не раз ее называли, а потому, что по достоинству оценивают тот путь, по которому пришли на то место, где они сейчас. Они не кидают взгляды на всех мужчин вокруг, ровно держат спину и смеются в голос от души. Им не стыдно быть собой, им хорошо с собой, они уникальны и любимы, они достойны лучшего», - высказалась Asti.
Поклонницы звезды отметили, что быть уверенным в себе человеком сложно и не каждому дано. Анна ответила, что лично прошла через это, пишет Cosmo.
Многие также восхитились красивой и женственной фигурой артистки. «Какая ты красивая. Фигура – отпад», «Роскошная!», «Вы и есть пример сильной женщины!», «Какие слова! Шикарная – и снаружи, и внутри», - высказались фолловеры звезды.