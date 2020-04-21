«Девушки, нужно знать себе цену!»: Asti снялась в сексуальном бикини с декольте

Артистка решила высказаться о сильных и уверенных в себе женщинах. По словам Анны, у таких дам особый взгляд, походка, голос и манера поведения. Они никогда не остаются одни. Им не нужно ничего никому доказывать, чтобы быть любимыми. «Они ведут себя красиво и легко, они знают себе цену, и не потому, что не раз ее называли, а потому, что по достоинству оценивают тот путь, по которому пришли на то место, где они сейчас. Они не кидают взгляды на всех мужчин вокруг, ровно держат спину и смеются в голос от души. Им не стыдно быть собой, им хорошо с собой, они уникальны и любимы, они достойны лучшего», - высказалась Asti.