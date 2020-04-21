20 кг за месяц! Как работает диета «Зигзаг»?

Суть диеты «Зигзаг»

Даже если вы решили бороться с лишним весом, рекомендуем сначала посоветоваться с профессиональными врачами. Особенно это относится к людям с серьезными проблемами со здоровьем. Помните, что нарушение обмена веществ, болезни почек, поджелудочной железы или печени могут обостриться после неправильно подобранной диеты.

Как работает диета «Зигзаг»?

На диете «Зигзаг» вы сначала сидите на белковых днях, а потом на углеводных. Питаться в таком режиме на постоянной основе не рекомендуется. Оптимальный вариант — 2 месяца. Далее вы корректируйте период в зависимости от результатов и самочувствия. Диета состоит из четырех дней. 1-й и 2-й включают минимум углеводов (не больше 0,5-1 грамма на килограмм веса худеющего) и максимум белков. 3-й день — наоборот. Суточная доза углеводов — 6-7 граммов на килограмм. Завершающий день — углеводов не больше 3-4 граммов на килограмм. Создатели диеты говорят, что подсчет калорий не требуется.

Как и что есть?

4-й день — белки и углеводы примерно в равном количестве. Основа углеводного чередования — «загрузочные» дни. Они ускоряют метаболизм и активизируют процесс сжигания жира в белковые дни.

Сколько килограммов можно сбросить?

По словам приверженцев диеты «Зигзаг», сначала можно сбросить до килограмма. Далее вес стоит или даже возвращается. И это нормально. Дело в том, что человек избавляется сначала не от жира, а от воды. На 6-й день диеты вместе с лишней водой уйдет и пара лишних килограммов.

Каждый цикл из четырех дней — минус килограмм. За пару месяцев вы сбросите 7-15 кг. Помните, что конечный результат напрямую зависит от исходного веса и образа жизни. Не забывайте о тренировках. Планируйте все занятия на последний день цикла, чтобы организму было легче справляться с нагрузкой.

Меню 4-дневного цикла диеты «Зигзаг»

1-й – 2-й дни

Завтрак — салат из свежих овощей без крахмала. Заправляйте его одной чайной ложкой натурального масла. Добавьте к завтраку 2 яйца и творог низкой жирности.

Перекус — яблоко.

Обед — куриное филе без кожицы или постная говядина, рагу из овощей без добавления масла или чашка отварной фасоли.

Перекус — яблоко.

Ужин — салат из свежих овощей без крахмала, заправленный растительным маслом (1 ч. л.) и скромная порция нежирной рыбы.

3-й день

Завтрак — овсянка с изюмом и хлеб из цельных зерен.

Перекус — фрукт.

Обед — половина куриного филе или грудки, овощной салат, горсть риса или другой крупы.

Перекус — фрукт.

Ужин — небольшая тарелка пасты из твердых сортов пшеницы, заправленная нежирным соусом.

4-й день

Завтрак — тарелка овсянки с изюмом или кусочками фруктов, несколько ложек обезжиренного творога.

Перекус — яблоко.

Обед — половина куриного филе или грудки, овощной салат, горсть риса или другой крупы.

Перекус — яблоко.

Ужин — хлеб из цельного зерна, салат из свежих овощей, нежирная рыба.

Во время диеты обязательно пейте воду. Также приятная новость для кофеманов: разрешена чашка черного кофе без добавок в день. Регулируйте порции, исходя из особенностей своего образа жизни и комплекции.