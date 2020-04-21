ГОТОВИМ ДОМА! ⟩ IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине. Об этом пишет Hypebeast.
«Мы знаем, что люди сейчас не могут насладиться нашими фрикадельками, поэтому мы публикуем их фирменный рецепт, который можно повторить дома из простых ингредиентов. Оставаться в изоляции может быть сложно, поэтому мы хотим сделать жизнь каждого человека немного проще и приятнее», — сказала представительница IKEA Лорена Луридо, пишет «Афиша».
Ингредиенты для фрикаделек:
500 г говяжьего фарша
250 г свиного фарша
мелко нарезанная луковица
измельченный зубчик чеснока
100 г панировочных сухарей
яйцо
5 столовых ложек цельного молока
соль и перец по вкусу
Ингредиенты для соуса:
немного подсолнечного/оливкового масла
40 г сливочного масла
40 г пшеничной муки
150 мл овощного бульона
150 мл говяжьего бульона
150 мл жирных сливок
2 чайные ложки соевого соуса
1 чайная ложка дижонской горчицы
Приготовление
Смешайте говяжий и свиной фарш, затем добавьте нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и перемешайте до однородной массы. Добавьте молока, посолите и поперчите.
Теперь из фарша нужно скатать маленькие круглые шарики. Положите их на тарелку, накройте и поставьте в холодильник на два часа — это поможет им сохранить форму во время готовки.
Налейте на сковороду немного масла. Когда она нагреется на среднем огне, аккуратно выложите фрикадельки и равномерно обжарьте их со всех сторон.
Нагрейте духовку до 180 градусов. Когда фрикадельки покроются корочкой, выложите их на противень и поставьте в духовку на 30 минут.
Время приготовить шведский сливочный соус. Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте в топленое масло муку и размешивайте две минуты. Затем добавьте овощной и мясной бульон и продолжайте размешивать. В конце добавьте сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дайте соусу загустеть.
Лучше всего подавать фрикадельки с картошкой.