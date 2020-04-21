Как испечь любимый шоколадный торт Елизаветы II

Даррен Макгрэйди, который готовил для королевской семьи в течение 15 лет и был личным шефом Елизаветы, рассказал о ее любимом лакомстве. Это оказался… шоколадный торт. Оказывается, Елизавета — сладкоежка!
«Она всегда съедает его до последнего кусочка. Если, например, королева Елизавета не съела торт в Букингемском дворце и собирается поехать в Виндзорский замок, то остатки десерта едут за ней следом. Я сам лично частенько езжу для нее с куском торта, упакованным в жестяную банку, из Лондона в Виндзор».
Кстати, именно этот знаменитый десерт стал «Тортом жениха» на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц всегда любил пить чай с Елизаветой и с детства пристрастился к нему, пишет wday.ru.
На своем сайте Макгрэйди подробно описал рецепт этого шоколадного шедевра. Оказалось, готовить его просто: даже выпекать ничего не придется.
Ингредиенты
Для кекса
1/2 чайной ложки масла для смазывания формы
220 г сладких крекеров или твердого печенья.
110 г несоленого размягченного сливочного масла
110 г сахарного песка
110 г темного шоколада
1 яйцо
Для глазури
220 г темного шоколада и еще примерно 30 г для украшения
Как готовить
Слегка смажьте кольцо для торта маслом и поместите его на противень, предварительно застелив бумагой для выпечки.
Поломайте каждое печенье на кусочки размером примерно с миндальный орех и отложите в сторону.
В большой миске смешайте масло и сахар, пока смесь не посветлеет. Растопите 100 г темного шоколада и добавьте в эту смесь, постоянно помешивая. Добавьте яйцо и взбейте до однородной массы.
Положите в смесь кусочки печенья, чтобы они целиком погрузились в нее. Переложите ложкой смесь в кольцо для торта. Главное — чтобы в нижней части будущего торта не оставалось «дыр», потому что потом он перевернется, и низ станет верхушкой.
Поставьте торт в холодильник минимум на три часа.
Растопите 220 г темного шоколада на водяной бане или очень медленном огне. Снимите с торта кольцо и переверните торт вверх ногами. Вылейте на него растопленный шоколад и с помощью кулинарной лопатки равномерно распределите его по верху и бокам.
Дайте глазури застыть при комнатной температуре. Аккуратно переложите торт на тарелку, убрав растекшиеся внизу остатки шоколада. Оставшиеся 30 г шоколада можно растопить или поломать на мелкие кусочки и украсить ими торт.