Как испечь любимый шоколадный торт Елизаветы II

Слегка смажьте кольцо для торта маслом и поместите его на противень, предварительно застелив бумагой для выпечки.

Поломайте каждое печенье на кусочки размером примерно с миндальный орех и отложите в сторону.

В большой миске смешайте масло и сахар, пока смесь не посветлеет. Растопите 100 г темного шоколада и добавьте в эту смесь, постоянно помешивая. Добавьте яйцо и взбейте до однородной массы.

Положите в смесь кусочки печенья, чтобы они целиком погрузились в нее. Переложите ложкой смесь в кольцо для торта. Главное — чтобы в нижней части будущего торта не оставалось «дыр», потому что потом он перевернется, и низ станет верхушкой.

Поставьте торт в холодильник минимум на три часа.

Растопите 220 г темного шоколада на водяной бане или очень медленном огне. Снимите с торта кольцо и переверните торт вверх ногами. Вылейте на него растопленный шоколад и с помощью кулинарной лопатки равномерно распределите его по верху и бокам.

Дайте глазури застыть при комнатной температуре. Аккуратно переложите торт на тарелку, убрав растекшиеся внизу остатки шоколада. Оставшиеся 30 г шоколада можно растопить или поломать на мелкие кусочки и украсить ими торт.