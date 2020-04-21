Сам себе бровист: как покрасить брови дома?

Выбирайте хорошую краску

Для окрашивания бровей выбирайте профессиональный краситель. Приобрести его можно в специализированных магазинах. Желательно, чтобы это была краска производителя, который давно зарекомендовал себя на рынке. Это касается и оксида. Кстати, лучше всего в паре работают оксид и краска одной марки.

Цвет бровей

По правилам, цвет бровей должен быть максимально приближен к оттенку корней волос. Но здесь все зависит от пожеланий: возможно, вам нравится более насыщенный, менее теплый или же холодный цвет. Я рекомендую смешивать оттенки красителей — это позволит получить живой, красивый, натуральный оттенок. В противном случае цвет будет плоским. Универсальной пропорции не существует, все индивидуально, но чаще всего схема такая: одна горошина самого интенсивного оттенка (черного), две — менее насыщенного (например, светло-коричневого). Плюс несколько капель оксида.

Как нельзя лучше подходит к сегодняшней ситуации ФОТО: Internet

Сколько держать краску для бровей

Время выдержки зависит от структуры волос и эффекта, которого вы ждете от окрашивания. Бывает, что волос толстый и долго впитывает краску, поэтому время выдержки может увеличиться до 15 минут. В случае светлых, тонких волосков, краска схватывается быстрее - 3-х минут выдержки будет достаточно. Если вы никогда не красили брови сами, для первого раза не держите краску долго: смойте при помощи ватных дисков и воды, оцените результат. Если он, к примеру, получился теплым вместо холодного, попробуйте по‑другому смешать краситель и нанести еще раз. В цветовых нюансах разобраться бывает довольно сложно, поэтому не переусердствуйте.

Если брови «перекрашены»

Если оттенок далек от желаемого, успокойтесь и не делайте резких движений. Помните, что оттенок после окрашивания — максимально яркий. С каждым умыванием цвет будет становиться мягче. Если оттенок все же смущает, можно использовать специальные ремуверы, которые удалят краситель с кожи. Снимайте краску мягкими, плавными движениями, не делая никаких примочек.

Еще четыре совета

Не советую обесцвечивать брови дома. Это требует профессионального подхода и опыта. Также не рекомендую перед окрашиванием пользоваться автозагаром, чтобы не допустить появления зеленоватого оттенка.

Окрашивать брови нужно не чаще чем раз в три недели. Если хочется яркости, используйте средства для макияжа бровей — тем более, сейчас на рынке огромное количество продуктов с разной текстурой. При помощи карандашей, пудры для бровей и др. можно придать бровям любую форму, в том числе заполнить участки, где нет волосков — прокрашивать кожу в этих местах не рекомендую, это выглядит неопрятно.

Окрашивание бровей лучше делать перед коррекцией, чтобы излишне не раздражать кожный покров на котором могут быть незаметные глазу повреждения.