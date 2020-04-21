Сам себе бровист: как покрасить брови дома?

«Колоссальное значение сейчас приобретают брови», — говорила героиня фильма «Служебный роман» и была абсолютно права. Сейчас, когда вы выходите в люди в маске, закрывающей половину лица, все внимание приковано к вашим глазам и бровям. Как сделать брови яркими в домашних условиях, рассказывает эксперт Benefit Brow Bar Евгения Землякова.
Выбирайте хорошую краску
Для окрашивания бровей выбирайте профессиональный краситель. Приобрести его можно в специализированных магазинах. Желательно, чтобы это была краска производителя, который давно зарекомендовал себя на рынке. Это касается и оксида. Кстати, лучше всего в паре работают оксид и краска одной марки.
Цвет бровей
По правилам, цвет бровей должен быть максимально приближен к оттенку корней волос. Но здесь все зависит от пожеланий: возможно, вам нравится более насыщенный, менее теплый или же холодный цвет. Я рекомендую смешивать оттенки красителей — это позволит получить живой, красивый, натуральный оттенок. В противном случае цвет будет плоским. Универсальной пропорции не существует, все индивидуально, но чаще всего схема такая: одна горошина самого интенсивного оттенка (черного), две — менее насыщенного (например, светло-коричневого). Плюс несколько капель оксида.
Сколько держать краску для бровей
Время выдержки зависит от структуры волос и эффекта, которого вы ждете от окрашивания. Бывает, что волос толстый и долго впитывает краску, поэтому время выдержки может увеличиться до 15 минут. В случае светлых, тонких волосков, краска схватывается быстрее - 3-х минут выдержки будет достаточно. Если вы никогда не красили брови сами, для первого раза не держите краску долго: смойте при помощи ватных дисков и воды, оцените результат. Если он, к примеру, получился теплым вместо холодного, попробуйте по‑другому смешать краситель и нанести еще раз. В цветовых нюансах разобраться бывает довольно сложно, поэтому не переусердствуйте.
Если брови «перекрашены»
Если оттенок далек от желаемого, успокойтесь и не делайте резких движений. Помните, что оттенок после окрашивания — максимально яркий. С каждым умыванием цвет будет становиться мягче. Если оттенок все же смущает, можно использовать специальные ремуверы, которые удалят краситель с кожи. Снимайте краску мягкими, плавными движениями, не делая никаких примочек.
Еще четыре совета
Не советую обесцвечивать брови дома. Это требует профессионального подхода и опыта. Также не рекомендую перед окрашиванием пользоваться автозагаром, чтобы не допустить появления зеленоватого оттенка.
Окрашивать брови нужно не чаще чем раз в три недели. Если хочется яркости, используйте средства для макияжа бровей — тем более, сейчас на рынке огромное количество продуктов с разной текстурой. При помощи карандашей, пудры для бровей и др. можно придать бровям любую форму, в том числе заполнить участки, где нет волосков — прокрашивать кожу в этих местах не рекомендую, это выглядит неопрятно.
Окрашивание бровей лучше делать перед коррекцией, чтобы излишне не раздражать кожный покров на котором могут быть незаметные глазу повреждения.
Используйте небольшой процент оксида, чтобы снизить риск раздражения. Если появились шелушения или аллергические реакции, обратитесь к врачу.