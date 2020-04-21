Бывший муж Лолиты Милявской рассказал об интимных причинах развода

Иванов в эфире шоу «Мужское и женское» на Первом канале заявил, что в браке с певицей ему не хватало физической близости: «Его не было, когда мы расходились. Наверное, многие пары живут и без этого. Но мне, как молодому мужику, он был необходим».

На вопрос ведущего шоу, как он думает, почему в их браке не было интимных отношений, тренер по сквошу ответил: «Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен».

Напомним, что в браке с Дмитрием Милявская прожила 9 лет, общих детей у пары не было. Это был пятый по счету супруг певицы. Одним из самых известных ее союзов был с коллегой Александром Цекало, с которым она развелась еще в 2000 году. В июле прошлого года Лолита заявила о том, что расстается с мужем. В октябре пара подала на развод, но официальное расторжение брака сорвалось из-за вспышки коронавируса.