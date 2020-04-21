Бывший муж Лолиты Милявской рассказал об интимных причинах развода

45-летний Дмитрий Иванов дал откровенное интервью о разводе с 56-летней Лолитой Милявской.
Дмитрий пожаловался на то, что Лолита отказывалась заниматься спортом и поддерживать его стремления вести здоровый образ жизни. Бывший супруг артистки утверждает, что Милявская никогда не соглашалась пойти с ним на тренировку или вместе заняться чем-то активным. «Все чаще мы стали недопонимать друг друга», — пожаловался Дмитрий. Спортсмен предлагал артистке найти компромисс, однако результаты переговоров не дали эффекта, сообщает wday.ru.
Иванов в эфире шоу «Мужское и женское» на Первом канале заявил, что в браке с певицей ему не хватало физической близости: «Его не было, когда мы расходились. Наверное, многие пары живут и без этого. Но мне, как молодому мужику, он был необходим».
На вопрос ведущего шоу, как он думает, почему в их браке не было интимных отношений, тренер по сквошу ответил: «Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен».
Напомним, что в браке с Дмитрием Милявская прожила 9 лет, общих детей у пары не было. Это был пятый по счету супруг певицы. Одним из самых известных ее союзов был с коллегой Александром Цекало, с которым она развелась еще в 2000 году. В июле прошлого года Лолита заявила о том, что расстается с мужем. В октябре пара подала на развод, но официальное расторжение брака сорвалось из-за вспышки коронавируса.