Коронавирус и секс: мифы и правда

Карантинные меры многих очень пугают. Хотя в этом есть и своя польза — ведь у тебя появляется намного больше времени, которое можно провести с любимым человеком. Почему бы не посвятить его сексу? Но вдруг у кого-то из вас уже есть инфекция? Стоит ли принять какие-то дополнительные меры?

Можно ли заразиться коронавирусом во время секса

Ответ прост — конечно, можно. Вирус передается при любом близком контакте, а сексом невозможно заниматься, не находясь рядом друг с другом.

Инфекция распространяется двумя способами. Первый — воздушно-капельный, когда частицы от инфицированного человека попадают в твои рот, нос или глаза. Это может случиться не только от кашля или чихания, но и от поцелуев, и во время полового акта. Второй — через прикосновения, можно заразиться через все, чего касался больной. Сначала ты это трогаешь, а потом невольно можешь коснуться лица , и таким образом вирус переходит на слизистые.

При этом коронавирус способен протекать скрыто. У кого-то он даже не проявляется, при этом заразившийся человек заболеет со всеми симптомами.

Передается ли вирус во время орального или анального секса

Научно не доказано, что коронавирус передается через семенную или вагинальную жидкость, но все, что включает близкое дыхание, прикосновения, поцелуи, может передать инфекцию.

Некоторые научные исследования показали, что вирус может переноситься в фекалиях, поэтому анальный секс в этом плане может быть даже опасен.

Что делать, если у партнера Covid-19

Конечно, сложно оставаться без секса, когда на него появилось столько времени, а вы оба выглядите и чувствуете себя здоровыми. Поэтому главное — стараться не заразиться на улице: соблюдать все правила гигиены, дистанцироваться от людей в общественных местах.

Но если у твоего партнера проявился хотя бы один из симптомов инфекции (температура, кашель, потеря обоняния), от интимной жизни стоит отказаться . Хотя, учитывая, что инкубационный период вируса длится 14 дней, есть вероятность, что ты уже заразилась, и проверяться на наличие вируса нужно вам обоим.

Что делать, если партнер не постоянный

Самоизоляция не запрещает ходить на свидания — в безопасных малолюдных местах. Но что, если тебя пригласили в гости? Или ты хочешь кого-то пригласить? Лучше ограничиться виртуальным общением или звонками. В крайнем случае, короткими прогулками. Повторим, даже если у человека не проявляются симптомы, это не значит, что он здоров. Инфекция может протекать без них.

Нужна ли дополнительная контрацепция