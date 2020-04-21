Коронавирус и секс: мифы и правда

Можно ли заразиться коронавирусом во время секса, нужна ли дополнительная контрацепция – раскрываем всю правду о том, стоит ли бояться инфекции.
Карантинные меры многих очень пугают. Хотя в этом есть и своя польза — ведь у тебя появляется намного больше времени, которое можно провести с любимым человеком. Почему бы не посвятить его сексу? Но вдруг у кого-то из вас уже есть инфекция? Стоит ли принять какие-то дополнительные меры?
Можно ли заразиться коронавирусом во время секса
Ответ прост — конечно, можно. Вирус передается при любом близком контакте, а сексом невозможно заниматься, не находясь рядом друг с другом.
При этом коронавирус способен протекать скрыто.
Передается ли вирус во время орального или анального секса
Научно не доказано, что коронавирус передается через семенную или вагинальную жидкость, но все, что включает близкое дыхание, прикосновения, поцелуи, может передать инфекцию.
Некоторые научные исследования показали, что вирус может переноситься в фекалиях, поэтому анальный секс в этом плане может быть даже опасен.
Что делать, если у партнера Covid-19
Конечно, сложно оставаться без секса, когда на него появилось столько времени, а вы оба выглядите и чувствуете себя здоровыми. Поэтому главное — стараться не заразиться на улице: соблюдать все правила гигиены, дистанцироваться от людей в общественных местах.
Но
Что делать, если партнер не постоянный
Самоизоляция не запрещает ходить на свидания — в безопасных малолюдных местах. Но что, если тебя пригласили в гости? Или ты хочешь кого-то пригласить? Лучше ограничиться виртуальным общением или звонками. В крайнем случае, короткими прогулками. Повторим, даже если у человека не проявляются симптомы, это не значит, что он здоров. Инфекция может протекать без них.
Нужна ли дополнительная контрацепция
Даже
Без паники
Самое главное — не поддаваться панике и не принимать поспешных решений. Не нужно отказываться от секса с постоянным партнером, поддавшись боязни, но не стоит и спешить кидаться в объятия новому знакомому, так как во время эпидемии в сознание способна прокрасться идея о том, что будущее все равно неизвестно, поэтому жить надо здесь и сейчас по полной программе.
Что неизвестно науке
Коронавирус появился относительно недавно, и не все его свойства исследованы. Например, еще