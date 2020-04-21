Срок годности: сколько и как нужно хранить косметические средства

Срок: минимум 12 месяцев (парфюмированные средства особенно долговечны из-за содержания в них спирта).

Способ хранения: как ни странно, но средства для тела не любят тепло, поэтому хранить бутылочки и баночки с ними не следует на ванне и рядом с ней. Испарения горячей воды создают паровую баню. И если для нас она полезна, то для наших друзей-кремов нет.

Кремы для лица

Срок: баночки от трех до шести месяцев; упаковка с дозатором — до трех лет.