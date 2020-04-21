Срок годности: сколько и как нужно хранить косметические средства

Часто нам сложно расстаться с любимым средством, и мы экономим каждый миллиметр идеальной помады или грамм лучшего в мире крема для лица. Но у всего есть срок годности, и, скорее всего, многие продукты из нашей косметички давно пора отправить в помойку. Рассказываем, как определить, с какими средствами пора попрощаться, а какие продукты стоит использовать активнее, чтобы успеть до окончания срока годности.
Кремы и лосьоны для тела
Срок: минимум 12 месяцев (парфюмированные средства особенно долговечны из-за содержания в них спирта).
Способ хранения: как ни странно, но средства для тела не любят тепло, поэтому хранить бутылочки и баночки с ними не следует на ванне и рядом с ней. Испарения горячей воды создают паровую баню. И если для нас она полезна, то для наших друзей-кремов нет.
Кремы для лица
Срок: баночки от трех до шести месяцев; упаковка с дозатором — до трех лет.
Способ хранения: все уходовые и укладочные средства для волос можно бесстрашно хранить в ванной, влага им нестрашна.
Тональные кремы
Срок: 6 месяцев.
Способ хранения: для этого «друга» нужно обеспечить темное прохладное место. Важно следить за чистотой его флакона и иногда очищать горлышко тюбика. Еще один секрет в том, что нужно как можно меньше набирать продукт пальцем, а лучше не делать этого вовсе, иначе произойдет встреча вашего любимца и микробов. Данный совет можно отнести и к обычным кремам для лица.
Пудра, румяна, тени
Срок: 3 года.
Способ хранения: этим долгожителям наших косметичек совершенно не важно, при какой температуре они хранятся. Главный секрет долгого и качественного использования — это бережное отношение к рассыпчатым продуктам. Также следует минимум раз в неделю мыть кисти, которыми вы наносите данные средства.
Туши для ресниц
Срок: от трех до шести месяцев.
Способ хранения: виновница нашего выразительного взгляда тоже совсем не привередлива в условиях хранения, ей достаточно теплого места в шкафу или косметичке. Главное — своевременно убирать сухой салфеткой комочки с туши — так она прослужит вам дольше.
Срок: 12 месяцев.
Способ хранения: эти косметические продукты наиболее легки в определении срока годности, ведь, когда лак засыхает, им становится невозможно пользоваться. Хранить их нужно при комнатной температуре. Ну и маленький секрет для легкого открывания флакончика состоит в том, что после каждого использования следует протирать горлышко любимого лака ацетоном.
Кисти
Срок: долговечный продукт.
Способ хранения: секрет долголетия заключается в правильном уходе за кистями. Все просто: мойте их каждые 2 недели мягким шампунем, а после этого давайте высохнуть при комнатной температуре.
Помады
Срок: 12 месяцев.
Способ хранения: данные продукты декоративного арсенала хранятся долго и верно только в плотно закрытом состоянии. Также помаду можно хранить в дверце холодильника, но если кожа ваших губ особенно чувствительная, то не стоит переохлаждать косметику.
Духи
Срок: 3 года.
Способ хранения: при неправильном хранении парфюмерный продукт может не только утратить свой аромат, но и улетучиться из флакона. Для парфюма желательно выделить специальную полочку на столе. Не следует хранить духи в ванной комнате, так как пар поспособствует скорейшему исчезновению вашего любимого аромата.
Мнение эксперта
О сроках годности косметики, а также о последствиях использования испортившихся средств Wday.ru рассказала врач-косметолог клиники ЭСТЕЛАБ Анна Клыкова.
«На закрытой упаковке косметического средства всегда указан срок его годности: либо дата изготовления, либо дата, до которой нужно использовать средство, — отмечает эксперт. — Однако не только на это нужно обращать внимание. После вскрытия упаковки на любом продукте написано, сколько он будет годен после вскрытия, информацию можно найти по значку открытой баночки. Для всех космецевтических кремов и средств для умывания это чаще всего 6 месяцев.
Что касается последствий при использовании просроченной косметики, то они могут быть совершенно разными. Самое безобидное — неэффективность средства. Например, польза витамина C исчезает быстро, потому что он сам по себе быстро испаряется. Именно поэтому многие бренды, использующие специфичные ингредиенты, делают специальные упаковки, чтобы внутрь не попадал воздух. Если говорить об опасных последствиях, то на коже могут появиться сыпь и отеки. Вот почему средства с истекшим сроком годности я бы рекомендовала не использовать.
Хранить косметику я советую в прохладном помещении. Она не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Например, это касается кремов с SPF, которые мы берем с собой в отпуск. Нахождение под солнцем и нагревание приводят к тому, что формула портится и теряется качество. Понять, испортилось ли косметические уходовое средство до окончания срока годности или после, можно по его цвету, запаху и консистенции».