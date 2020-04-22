«Не хотите разводиться? Действуйте!»: Василиса Володина о том, для кого этот год станет сложным в любви

В последнее время Василиса Володина активно демонстрирует фолловерам в соцсетях свое мастерство. Астролог передачи «Давай поженимся» понимает, что людям сейчас приходится несладко, поэтому старается помочь заглянуть в будущее, пишет Woman.

Знаменитость доказала правдивость своих предсказаний по звездам, поведав, что еще в прошлом году видела нынешние проблемы, — правда, тогда ей никто не верил.

За прошедшие недели Василиса раскрывала, кому стоит опасаться коронавирусной инфекции и какой месяц станет еще сложнее, чем нынешний «каникулярный» апрель.

21 апреля Володина решила отвлечься от пандемии и затронуть не менее важную вечную тему — о личных отношениях.

Звезда представила внушительный график с датами рождения людей, кто в этом году может пережить развод.

«Попавшие в группу V — ваша Венера в этом году трещит и гнется под воздействием высших планет. Для вас сейчас повышен риск сложных ситуаций в любви, а также конфликтов и расставаний. Если обстановка в вашей паре уже так себе, а разводиться еще не хочется, принимайте меры именно сейчас!» — пишет Василиса.

Также Володина предупредила, что у женщин из этой группы V возможны проблемы с репродуктивным здоровьем.