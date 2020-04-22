Ср, 22.04.2020

Из-за карантина Джулия Робертс и ее супруг оказались на грани развода

Julia Roberts

ФОТО: Shutterstock

Брак Джулии Робертс и Дэниэла Модера трещит по швам. По крайней мере, в этом уверены люди из близкого окружения актрисы. 

Эксперты предсказывали, что в период самоизоляции резко возрастет число разводов. Подтверждения печальной статистики встречаются и среди знаменитостей.

Джулия Робертс и ее супруг Дэниэл Модер женаты 18 лет, но последний год в СМИ ходят слухи о разладе в семье.

На днях выяснилось, что ситуация усугубилась совместной изоляцией из-за эпидемии коронавируса, пишет Woman. По информации издания The New Media, находясь под одной крышей 24 часа в сутки, супруги стали постоянно ссориться, и Джулия окончательно убедилась, что хочет развестись с мужем. И начать бракоразводный процесс актриса решила с продажи их совместного дома. 

Как сообщают источники из близкого окружения звезды, сама она вместе с детьми собирается переехать в особняк в Сан-Франциско, который приобрела незадолго до начала эпидемии. Дэниэл же сможет поселиться в их втором доме в Лос-Анджелесе. Официального заявления о разводе от супругов пока нет.

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