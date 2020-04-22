Из-за карантина Джулия Робертс и ее супруг оказались на грани развода

Эксперты предсказывали, что в период самоизоляции резко возрастет число разводов. Подтверждения печальной статистики встречаются и среди знаменитостей.

Джулия Робертс и ее супруг Дэниэл Модер женаты 18 лет, но последний год в СМИ ходят слухи о разладе в семье.

На днях выяснилось, что ситуация усугубилась совместной изоляцией из-за эпидемии коронавируса, пишет Woman. По информации издания The New Media, находясь под одной крышей 24 часа в сутки, супруги стали постоянно ссориться, и Джулия окончательно убедилась, что хочет развестись с мужем. И начать бракоразводный процесс актриса решила с продажи их совместного дома.