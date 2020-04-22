Рецепты бессовестно вкусных блюд из того, что осталось на полке

Соленая гречневая гранола

Время приготовления 25 мин (+ время на остывание)

Хотя мы привыкли есть сладкую гранолу с йогуртом или молоком, ее также можно приготовить и в соленом виде, дополняя салаты из свежих овощей или превращая с помощью нее обычную запеканку во что-то более особенное и хрустящее.

Ингредиенты:

100 г неотваренной гречки;

100 г овсяных хлопьев;

1,5 ст.л. меда;

80 г грецких орехов;

80 г миндаля;

70 г семян подсолнечника;

1 свежая, мелко нарезанная веточка розмарина;

1 ч.л. сушеного базилика;

1 ч.л. сушеного майорана;

1 - 2 ч.л. соли;

черный перец;

30 мл оливкового масла;

50 мл рапсового масла;

2 ст.л. воды.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 градусов. Поместите все ингредиенты в большую миску, хорошо перемешайте и выложите на противень, предварительно застелив ее пергаментной бумагой.

Выпекайте в духовке около 20 минут, периодически открывая дверцу духовки и перемешивая (готовая гранола должна быть красивого золотистого цвета).

Охладить и подавать с салатом или другими любимыми блюдами.

Завтрак из гречки и грибов

Время приготовления 15 мин (+30 мин для набухания гречки).

Это блюдо также понравится и тем, кто не особо любит гречку, и станет идеальным вариантом для завтрака, если приготовленная гречка осталась с предыдущего дня.

Ингредиенты (на 2 персоны):

150 г гречки (если используете отваренную гречку, то 300 г);

1 небольшая, мелко нарезанная луковица;

1 мелко нарезанная долька чеснока;

300 г шампиньонов, нарезанных тонкими кусочками;

1 ст.л. рапсового масла;

1 ст.л. сливочного масла;

2 яйца;

соль, черный перец;

зелень для подачи.

Приготовление

Приготовьте гречку - вскипятите около 500 мл воды в кастрюле, добавьте соль и гречневую крупу в кипящую воду, снимите с огня и оставьте набухнуть в течение 30 минут. Гречку также можно отварить или использовать оставшуюся с предыдущего дня, но приготовленная методом набухания гречка будет более рыхлой и более воздушной. Слейте лишнюю воду через 30 минут.

Обжарьте лук на рапсовом масле до золотистого цвета, добавьте грибы, сливочное масло, чеснок и жарьте еще около 5 минут. Добавьте гречневую крупу, поперчите, обжаривайте еще 5-7 минут. Гречка станет более сухой и немного хрустящей.

Пожарьте или отварите яйца.