Рецепты бессовестно вкусных блюд из того, что осталось на полке

Портал Rus TVNET вместе с латвийским поваром и специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают два рецепта необычных блюд на случай, если захотелось отведать чего-нибудь особенного или если, готовясь к самоизоляции, перетрудились с пополнением запасов гречневой крупы.
Соленая гречневая гранола
Время приготовления 25 мин (+ время на остывание)
Хотя мы привыкли есть сладкую гранолу с йогуртом или молоком, ее также можно приготовить и в соленом виде, дополняя салаты из свежих овощей или превращая с помощью нее обычную запеканку во что-то более особенное и хрустящее.
Ингредиенты:
100 г неотваренной гречки;
100 г овсяных хлопьев;
1,5 ст.л. меда;
80 г грецких орехов;
80 г миндаля;
70 г семян подсолнечника;
1 свежая, мелко нарезанная веточка розмарина;
1 ч.л. сушеного базилика;
1 ч.л. сушеного майорана;
1 - 2 ч.л. соли;
черный перец;
30 мл оливкового масла;
50 мл рапсового масла;
2 ст.л. воды.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 160 градусов. Поместите все ингредиенты в большую миску, хорошо перемешайте и выложите на противень, предварительно застелив ее пергаментной бумагой.
Выпекайте в духовке около 20 минут, периодически открывая дверцу духовки и перемешивая (готовая гранола должна быть красивого золотистого цвета).
Охладить и подавать с салатом или другими любимыми блюдами.
Завтрак из гречки и грибов
Время приготовления 15 мин (+30 мин для набухания гречки).
Это блюдо также понравится и тем, кто не особо любит гречку, и станет идеальным вариантом для завтрака, если приготовленная гречка осталась с предыдущего дня.
Ингредиенты (на 2 персоны):
150 г гречки (если используете отваренную гречку, то 300 г);
1 небольшая, мелко нарезанная луковица;
1 мелко нарезанная долька чеснока;
300 г шампиньонов, нарезанных тонкими кусочками;
1 ст.л. рапсового масла;
1 ст.л. сливочного масла;
2 яйца;
соль, черный перец;
зелень для подачи.
Приготовление
Приготовьте гречку - вскипятите около 500 мл воды в кастрюле, добавьте соль и гречневую крупу в кипящую воду, снимите с огня и оставьте набухнуть в течение 30 минут. Гречку также можно отварить или использовать оставшуюся с предыдущего дня, но приготовленная методом набухания гречка будет более рыхлой и более воздушной. Слейте лишнюю воду через 30 минут.
Обжарьте лук на рапсовом масле до золотистого цвета, добавьте грибы, сливочное масло, чеснок и жарьте еще около 5 минут. Добавьте гречневую крупу, поперчите, обжаривайте еще 5-7 минут. Гречка станет более сухой и немного хрустящей.
Пожарьте или отварите яйца.
Подавайте, украсив зеленью.