ШИКАРНАЯ ФИГУРА ⟩ Светлана Лобода станцевала на кухне в крохотном топе

Как и все звезды, Светлана Лобода на время карантина осталась без концертов и съемок. Сейчас певица находится в своем загородном доме в Подмосковье с двумя дочками - Евой и Тильдой. Впрочем, артистка не унывает из-за вынужденной самоизоляции. К примеру, свободной время певица посвящает занятиям спортом, а результатами работы над телом 37-летняя Светлана хвастается в своей соцсети.