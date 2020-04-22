ШИКАРНАЯ ФИГУРА ⟩ Светлана Лобода станцевала на кухне в крохотном топе

Певица показала, как проводит время на карантине.
Как и все звезды, Светлана Лобода на время карантина осталась без концертов и съемок. Сейчас певица находится в своем загородном доме в Подмосковье с двумя дочками - Евой и Тильдой. Впрочем, артистка не унывает из-за вынужденной самоизоляции. К примеру, свободной время певица посвящает занятиям спортом, а результатами работы над телом 37-летняя Светлана хвастается в своей соцсети.
Так, на странице в Instagram Лобода опубликовала видео, снятое на кухне в домашней обстановке. В кадре знаменитость предстала в черном крохотном топе, обтягивающих серых лосинах и кроссовках. Волосы Светлана собрала в пучок и надела солнцезащитные очки. В таком наряде певица эффектно станцевала под собственную песню.
«А как выглядит ваша карантин party?», - поинтересовалась у поклонников звезда.
Многие подписчики обратили внимание на шикарную фигуру знаменитости, и засыпали ее комплиментами.