ПАПАРАЦЦИ ⟩ Без макияжа, фотошопа и накладных волос: поклонники не узнали Кайли Дженнер

Сегодня 22-летнюю Кайли Дженнер можно смело назвать одной из самых популярных и обсуждаемых звезд во всем мире. За страницей девушки в Instagram следят миллионы поклонников, а ее фото в первые минуты после публикации вызывают ажиотаж в сети. Примечательно, что не последнюю роль в этом сыграла и внешность Кайли: она рано начала увлекаться пластической хирургией, а также любит преображаться с помощью яркого макияжа. Более того, без косметики и шикарной укладки Дженнер удается увидеть очень редко.