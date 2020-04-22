ПАПАРАЦЦИ ⟩ Без макияжа, фотошопа и накладных волос: поклонники не узнали Кайли Дженнер

Сегодня 22-летнюю Кайли Дженнер можно смело назвать одной из самых популярных и обсуждаемых звезд во всем мире. За страницей девушки в Instagram следят миллионы поклонников, а ее фото в первые минуты после публикации вызывают ажиотаж в сети. Примечательно, что не последнюю роль в этом сыграла и внешность Кайли: она рано начала увлекаться пластической хирургией, а также любит преображаться с помощью яркого макияжа. Более того, без косметики и шикарной укладки Дженнер удается увидеть очень редко.
Однако на днях папарацци все-таки удалось запечатлить звезду на улицах Лос-Анджелеса. Самая молодая миллиардерша в мире впервые за долгое время вышла из дома без мейк-апа и накладных волос. Примечательно, что новые снимки Кайли вызвали бурную реакцию в сети: одни фанаты восхитились естественной красотой девушки, однако большинство отметили, что в реальной жизни Дженнер выглядит совершенно не так, как на фото в соцсетях.
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