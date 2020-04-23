Женский гороскоп на май 2020 года: для кого этот месяц обещает стать самым ярким

Женщина-Дева

Наступающий месяц будет непростым для многих представительниц знака Девы. В особенности это относится к тем, кто будет спешить, внося перемены на свою жизнь. В мае торопить события никак нельзя. Все судьбоносные решения, принятые в этот период, не оправдают ожиданий. Избавить себя от лишних разочарований и тревог поможет размеренность. Астрологи советуют отдохнуть в этом месяце не телом, а душой, чтобы правильно встретить изменения. Сфера, в которой почти полностью исключены перемены и волнения, — это деловая жизнь. В мае Девы, как прежде, будут качественно выполнять свои обязанности и предписания руководства.

Женщина-Весы

В мае женщин-Весов временно покинет интуиция — точнее она станет на несколько пунктов слабее, чем обычно. Поэтому для многих представительниц знака наступит темное время, когда придется действовать почти вслепую, оперируя лишь здравым смыслом и жизненным опытом. Необдуманные, импульсивные поступки станут непозволительной роскошью. Не стоит форсировать события и проверять судьбу на прочность. Сейчас важно всеми силами избегать конфронтаций и рисков, это может привести к несчастью. Начиная со второй декады месяца можно ожидать неожиданных финансовых приобретений, особенно если в начале месяца часть средств была потрачена на добрые дела.

Женщина-Скорпион

Астрологи не рекомендуют Скорпионам в мае мыслить в негативном ключе, но и не стоит отрицать вероятность активизации завистников, которые пригрелись на груди. Во избежание неприятностей желательно свести к минимуму общение с малознакомыми людьми, а также не верить безоговорочно словам и обещаниям. Первые предпосылки для разрыва отношений с кем-то из окружения появятся в период с 1 по 15 мая. Однако эти дни принесут не только смуту в привычный уклад жизни, но и больше свободного времени, а также шансы заменить старое и ненужное на новое и полезное.

Женщина-Стрелец

Для женщин-Стрельцов наступает время умеренности во всем. По возможности стоит избегать ярких проявлений сильных чувств: криков, рыданий, громкого смеха — все это может негативно отразиться на повседневной жизни и на отношениях с окружающими. В одежде также стоит проявлять сдержанность, избегая слишком эффектных нарядов и кричащих цветов. Май идеально подходит для поста, медитаций, размышлений и полного погружения в себя. В работе предпочтение лучше отдавать тем обязанностям и делам, которые требуют усидчивости и внимательности, а не бурной активности и фантазии.

Женщина-Козерог

В мае представительницам Козерога стоит сместить фокус внимания на деловую и личную жизнь. Месяц отлично подходит для работы, но и идеально сочетается с энергией любви. Тему работы и денег могут затмить новости в сфере романтики, чувств, творчества и самовыражения. К счастью, полные сил и решимости Козероги могут с легкостью взять на себя несколько дополнительных обязанностей. Не исключено, что это привлечет новые возможности для роста и развития. Важно отметить и то, что отсутствие свободного времени не станет для Козерогов. Большинство рожденных под этим созвездием радо осознавать свою пользу и значимость.

Женщина-Водолей

Мир тонких материй может приоткрыть в этом мае завесу перед представительницами Водолея. Чувствительные к метафизическим явлениям, эти женщины могут видеть странные образы и вещие сны, слышать в тишине удивительные подсказки и даже испытывать приступы пророчества и ясновидения. Впрочем, большинство Водолеев скептически отнесутся к подобным явлениям. Тем не менее их интуиция будет настроена на самую высокую частоту, поэтому астрологи рекомендуют им обращать внимание на странные совпадения, следить за происходящим, искать знаки и в ситуациях сложного выбора прислушиваться к внутреннему голосу.

Женщины-Рыбы