Шесть способов обновить гардероб, ничего не покупая

К тому же, в компании единомышленников можно прекрасно провести время.

Покупайте то, что можете носить прямо сейчас

Не стоит покупать вещи, которые вы не сможете надеть сразу, «когда я похудею/поправлюсь». Даже если это случится, не факт, что пропорции фигуры останутся такими же.

Яркие акценты

К основным вещам стоит добавить несколько ярких вещей для «коронного выхода». Лимонного цвета пиджак, туфли бирюзового оттенка, коралловую сумку… Достаточно добавить к базе такое «кульминационное пятно», и наряд молниеносно преобразится, а окружающие не смогут скрыть восхищение. Поверьте, 2–3 пары ярких туфель и модная сумочка заставят по-новому заиграть старые вещи, и даже обычные джинсы с ними станут кокетливым нарядом для свидания.

Новая жизнь старым вещам

У каждой из нас есть милые сердцу джинсы и маечки, которые идеально сидят… уже очень долго. Проще говоря, в свет в них уже не выйдешь. Но не торопитесь с грустью избавляться от них.

Белые футболки и рубашки обновить очень легко. Можно расшить бисером ворот рубашки, пришить на грудь или рукав аппликацию. Оригинально будет смотреться на футболке и крупная брошь со стразами. Те, кто хорошо рисуют, могут выполнить рисунки акриловыми красками или маркерами по ткани. Проверено — это не только меняет вещь, но позволяет самовыразиться или, например, порадовать близкого человека, адресовав ему романтичную надпись у себя на майке.

Есть масса вариантов и как обновить старые джинсы. Бисер, пайетки, ленты и кружево — все это до неузнаваемости может изменить привычную вещь. Если пустить в дело ножницы, то могут получиться стильные бриджи или шорты. С помощью стирального средства с отбеливанием можно что-нибудь написать на джинсах или создать какие-то узоры — в общем, простор для фантазии! Только не забудьте пригласить присоединиться к вам близкую подругу — если даже ваши эксперименты над старыми вещами не принесут должного результата, хорошее настроение обеспечено!

Главное – основа

Самый первый и, наверное, самый важный совет для тех, кто хочет всегда быть стильным и при этом не разориться: соберите правильный базовый гардероб. Не стоит гнаться за ультрамодными вещами. Они, как правило, стоят дорого, а утрачивают свою актуальность очень быстро. Базовые вещи хороши тем, что идеально сочетаются друг с другом и их можно бесконечно комбинировать, а при грамотном добавлении аксессуаров создается ощущение постоянной новизны. Более того, такая одежда долго не выходит из моды и может служить годами.

Аксессуары: разнообразие стилей

Разобравшись с основой гардероба, стоит серьезно подумать об аксессуарах! Именно они делают образ любой женщины удивительным и неповторимым и придают шарм и изысканность любому туалету. Одна моя знакомая только сменой брошей умела одно и то же платье преподносить как новое, по крайней мере, мы все время попадались на эту ее уловку.