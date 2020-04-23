Девять ошибок при уборке, от которых дома становится еще грязнее

Чтобы раковина была чистой и снаружи, и внутри, мойте ее каждый вечер и протирайте насухо чистой тряпкой. В слив можно насыпать соды, налить столовую ложку уксуса и оставить на ночь. Утром промойте слив кипятком или горячей водой из крана.

Ошибка шестая: проводить уборку снизу вверх

Некоторые хозяйки привыкли начинать уборку с самого масштабного дела: подметания и мытья полов. Когда эта большая работа проделана, наступает черед протирать пыль, убирать разбросанную одежду со стульев и разбирать бумаги на рабочем столе. Однако в процессе разбора на пол падают крошки, волосы, пыль, содержимое карманов на одежде. Возможно, вы и сами замечали, что после уборки полы, которые вы отмыли и пропылесосили первым делом, снова покрыты мелким мусором. Теперь вы знаете, почему так происходит. Поэтому уборку следует делать сверху вниз. Начните с подоконников, затем наведите порядок на всех столах и рабочих поверхностях, приберитесь на диванах и креслах, разложите все вещи на места. Только после этого принимайтесь за полы.

Ошибка седьмая: распылять чистящее средство непосредственно на поверхность

Даже экологичные и натуральные чистящие средства не стоит обильно лить на поверхность. Если вы брызгаете жидкостью прямо на окна или столешницы, как это делают в рекламе, то на поверхность попадает слишком много средства. Даже если вы тщательно протираете избыток тряпкой, капли всё равно затекают в микроскопические щели и шероховатости и остаются там. Если в доме есть маленькие дети, многие из которых любители пробовать всё на вкус, то моющее средство может оказаться у них во рту.

Чтобы этого избежать, пшикайте не на саму мебель, а на тряпку, а затем протирайте предмет. Так на него попадёт ровно столько жидкости, сколько нужно.

Ошибка восьмая: не очищать стиральную машину

Даже самое тщательное полоскание в машине не сравнится с ручным, поэтому вода в барабане всегда немного грязная. Закрытая влажная машинка представляет собой идеальный «инкубатор» для микробов, которые затем попадают на бельё, которые вы стираете. Даже если машинка выглядит и пахнет как новая, в ней всё равно могут быть бактерии. А если появился затхлый запах, то ситуация уже критическая. Как «прогнать» непрошеных крохотных гостей из стиральной машинки? Раз в 1-2 недели пускайте цикл стирки при максимальной температуре (обычно это 90 градусов) и добавляйте в барабан немного лимонной кислоты. Так вы продезинфицируете прибор и предотвратите скопление известковых отложений на ТЭНе, продлевая срок службы техники.

Ошибка девятая: не протирать микроволновую печь сразу после использования

Микроволновка есть на каждой кухне, но чаще всего это не самое чистое место в ней. Загляните внутрь, и вы обязательно заметите жирный налёт и остатки пищи. Многие хозяйки оставляют чистку микроволновки на выходной день — вместе с остальной уборкой. Проблема в том, что чем дольше вы откладываете, тем сложнее вам будет отчистить её. Протирайте микроволновку как можно чаще. С каждым рабочим циклом грязь на стенках «запекается», и оттереть её становится труднее. Возьмите за привычку чистить прибор каждый вечер – это займёт не больше минуты.