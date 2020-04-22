ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ ⟩ Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Солянка – это густой мясной, рыбный или грибной суп, который готовят на крутом бульоне с острыми приправами. В состав этого блюда также входят оливки, которые в некоторых рецептах заменяют каперсами, пишет «Сегодня».
К столу солянку обычно подают вместе со сметаной и долькой лимона. Суп также можно посыпать мелко нарезанной зеленью.
Рецепт солянки домашней
Время приготовления: 2,5 часа
Калорийность: 69 ккал на 100 г
Ингредиенты
Мясо (свинина, говядина, курица или микс) – 450 г
Копчености (ветчина, салями и т. д.) – 300 г
Маслины без косточек – 100 г
Сметана – 100 г
Черный перец горошком – 10 шт.
Чеснок – 3-4 зубчика
Растительное масло – 3 столовые ложки
Маринованные огурцы – 2-4 штуки
Морковь – 2 штуки
Лавровый лист – 2 штуки
Репчатый лук – 1 штуки
Томатная паста – 1 столовая ложка
Соль, зелень – по вкусу
Лимон – 1/2 штуки
Способ приготовления
Промойте мясо, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист и перец, варить на медленном огне в течение 1,5 часа.
Готовое мясо достать из бульона, остудить и нарезать средними кубиками.
Нарезать такими же кубиками копчености и маринованные огурцы, отправить их в кастрюлю. Туда же вернуть мясо.
Нарезать морковь и лук некрупно. Обжарить в сковороде на растительном масле, добавить соль, томатную пасту и немного бульона. Добавить рубленую зелень и чеснок. Тушить 5-7 минут и выложить в кастрюлю с почти готовой солянкой.
Маслины нарезать кружочками или половинками, добавить в солянку и варить ещн 5-10 минут. Снять с огня и оставить под крышкой настаиваться на полчаса.
Срезать цедру с лимона и нарезать его тонкими дольками.
Подавать солянку в горячем виде со сметаной и долькой лимона.
Какая бывает солянка
В зависимости от вида бульона, традиционно различают три вида солянок: мясную, грибную и рыбную. Кисло-солено-острый привкус этого супа формируется за счет наличия в нем таких неотъемлемых компонентов, как соленые огурцы, оливки, каперсы, лимон, квас, соленые или маринованные грибы.