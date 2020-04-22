ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ ⟩ Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

К столу солянку обычно подают вместе со сметаной и долькой лимона. Суп также можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

Рецепт солянки домашней

Время приготовления: 2,5 часа

Калорийность: 69 ккал на 100 г

Ингредиенты

Мясо (свинина, говядина, курица или микс) – 450 г

Копчености (ветчина, салями и т. д.) – 300 г

Маслины без косточек – 100 г

Сметана – 100 г

Черный перец горошком – 10 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Растительное масло – 3 столовые ложки

Маринованные огурцы – 2-4 штуки

Морковь – 2 штуки

Лавровый лист – 2 штуки

Репчатый лук – 1 штуки

Томатная паста – 1 столовая ложка

Соль, зелень – по вкусу

Лимон – 1/2 штуки

Способ приготовления

Промойте мясо, выложите в кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль, лавровый лист и перец, варить на медленном огне в течение 1,5 часа.

Готовое мясо достать из бульона, остудить и нарезать средними кубиками.

Нарезать такими же кубиками копчености и маринованные огурцы, отправить их в кастрюлю. Туда же вернуть мясо.

Нарезать морковь и лук некрупно. Обжарить в сковороде на растительном масле, добавить соль, томатную пасту и немного бульона. Добавить рубленую зелень и чеснок. Тушить 5-7 минут и выложить в кастрюлю с почти готовой солянкой.

Маслины нарезать кружочками или половинками, добавить в солянку и варить ещн 5-10 минут. Снять с огня и оставить под крышкой настаиваться на полчаса.

Срезать цедру с лимона и нарезать его тонкими дольками.

Подавать солянку в горячем виде со сметаной и долькой лимона.

Какая бывает солянка