СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ⟩ Как не впасть в затяжную депрессию из-за развода?

Профессиональный коуч, эксперт по исполнению желаний силой мысли Елизавета Волкова на примере громких разводов звезд российского шоу-бизнеса рассказала женщинам, как не впасть в зависимые отношения, обрести любовь к себе и остаться с крепкими нервами после расставания с мужчиной.

В беседе с 5-tv.ru психолог отметила, что сегодня все внимание публики приковано к двум парам: Агате Муцениеце и Павлу Прилучному, а также к Оксане Самойловой и рэперу Джигану. По ее словам, отношения этих знаменитостей — яркий пример того, как сильные мужчины могут сломить прекрасных и нежных девушек.

«Почему вообще женщины попадают в такую ситуацию, когда мужчина ее не уважает, ведет себя отвратительно и потом ей приходится с ним разводиться? Первая причина — нелюбовь к себе», — отметила Волкова.

Дело не в том, что эти звезды «некрасивые», а в их эмоциональной зависимости и покорности любимому мужчине, утверждает психолог. Так, Агата, почитавшая супруга, отказывалась от встреч с друзьями или коллегами по цеху ради того, чтобы угодить Павлу. Оксана же, мать четверых детей Джигана, и вовсе не выходила из дома, пока знаменитый супруг не даст ей «передышку».

«Вторая причина — старый негативный сценарий из подсознания. Отец Оксаны ушел из семьи. У Агаты была такая же ситуация с отцом. Это настолько засело в память женщинам, что реализовалось в их собственной жизни», — объяснила Волкова.

Психолог уверяет: для того, чтобы выбраться из сложной ситуации с разводом, чтобы минимизировать риск остаться не у дел и с поломанной психикой, нужно резко полюбить себя. Другого способа решить проблемы, по ее мнению, не существует.

«Нужно направить всю энергию на себя, на свои желания. Начать тотально любить себя. Вспомнить, что же я хочу и зачем пришла в этот мир. Все мысли женщины в этот период должны быть направлены только вперед!» — решительно заявила коуч.

В числе прочего, Елизавета Волкова отметила, что женщине всегда нужно помнить: их бывший супруг не единственный представитель сильного пола и после развода реально завести новые отношения. Главное — постоянно думать о хорошем, чтобы поддерживать жизненную энергию. Кстати, неплохо было бы нарисовать в голове образ идеального партнера. Визуализация — сильная вещь, настаивает психолог.