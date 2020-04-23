Нарвская полиция приготовила для детей интересное задание! Отгадаете кроссворд?

• Разгадай кроссворд. Составь похожий кроссворд или придумай загадку или ребус и предложи его разгадать другу или члену семьи. Темой кроссворда или загадки должна быть безопасность дома и в интернете.

• Построй в комнате шалаш или крепость! Наш дом - наша крепость, поэтому в построенный шалаш или крепость можно пригласить только тех людей, которым доверяешь, то есть твою семью. Хорошие идеи можно найти на странице Союза Скаутов Эстонии в Facebook, где проходит конкурс на лучший шалаш.