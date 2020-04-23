Владелица эстонского свадебного агентства Amore рассказала о свадьбах в период карантина

Первая рекомендация: не паниковать. Женихи и невесты должны помнить, что у свадебных специалистов есть практика разработки плана действий в чрезвычайных ситуациях. Вы обязательно поженитесь! Свадьба на двоих - великолепная возможность сделать этот незабываемый день только вашим.

«Свадьба, на которой только невеста и жених, приобретает небывалую актуальность в 2020 году. Если раньше это был в первую очередь экономный сценарий, то в наших новых реалиях это не только существенное уменьшение бюджета, но и реальный шанс не остаться без одного из самых долгожданных и важных праздников в жизни, - говорит Ольга Стожаров. - Все мы неожиданно столкнулись с ситуацией, когда у нас нет возможности сделать из свадьбы большой праздник. Тем не менее создание пары, семьи как никогда актуально».

Какие плюсы такого праздника на двоих и как его можно спланировать и провести?

Вы экономите деньги

Свадьба для двоих всегда обходится значительно дешевле, чем традиционное торжество, ведь от многих пунктов подготовки можно отказаться. При этом самое приятное и долгожданное будет с вами – ваш продуманный до мелочей образ, ощущение праздника, незабываемая выездная церемония, красивейшие фотографии.

Вы экономите время

Для планирования большой свадьбы необходимо много времени, тогда как для свадьбы для двоих достаточно нескольких месяцев или даже недель. Масса идей, из которых выбираются наиболее интересные, сразу же воплощаются в жизнь. Это действительно захватывающе, никаких длительных согласований и никакого стресса.

Вы можете позволить себе намного больше

Красивейшая локация для выездной церемонии, праздничный ужин в лучшем ресторане города, роскошный номер для двоих в шикарном отеле, фотосессия – на свадьбе для двоих вы можете осуществить свои мечты без больших затрат. Также можно расширить горизонты и в плане сценария, и в плане выбора места для свадьбы.

Свадьба как «побег влюбленных»: пара приезжает в какое-то очень необычное и красивое место: на водопад, остров, крышу с потрясающим видом. С вами только регистратор и фотограф, больше никого. Церемония и фотосет проходят в потрясающих декорациях, эмоции зашкаливают!

Вы можете побыть только вдвоем

Многим не по душе традиционные свадьбы со множеством не всегда хорошо знакомых людей. На свадьбе для двоих все это полностью исключено. А вот романтики будет море.

Вы можете не думать о том, понравится ли кому-то ваша свадьба

Не секрет, что свадьбы - это праздник не только для самой пары, но в первую очередь для гостей. В организацию свадьбы вкладывается масса сил и времени, очень многое делается, чтобы именно гости были довольны. Если вы вдвоем, то делаете все для себя и так, как нравится именно вам. Ваши вкусы отличаются от большинства? Вы не едите мясо и не пьете влкоголь? Всегда мечтали отойти от традиционного образа невесты? Сделайте этот день таким, каким видите его именно вы.