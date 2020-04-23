Вайкуле рассказала, как спасается от скуки в самоизоляции

Певица Лайма Вайкуле рассказала, как проводит время в самоизоляции. Артистка находится в латвийском городе Юрмала. По словам звезды, там ограничительные меры по борьбе с коронавирусом несколько слабее, нежели в других государствах. Так, исполнительница может позволить себе ежедневные прогулки по пляжу.

«Мы живем в Юрмале и, возможно, не так чувствуем самоизоляцию, у нас можно выходить на улицу. Мы каждый день гуляем с собаками у моря. У нас даже работают ресторанчики, где столики стоят на расстоянии трех метров друг от друга», — цитирует поп-диву радио Sputnik.

День Лаймы Вайкуле в самоизоляции расписан по минутам. Артистка утверждает, что главное во время пандемии коронавируса — не дать себе заскучать и быть постоянно чем-то занятым. «Мы много гуляем, занимаемся музыкой. Сейчас есть возможность заниматься собой. Я больше занимаюсь всевозможной гимнастикой, сейчас учу китайскую. Плаваю, хожу в баню, я занята весь день», — рассказывает звезда.